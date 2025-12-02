Come ben sapete tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale c’è il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Quindi questa interrogazione mi permette di fare una analisi a 360 gradi della situazione attuale, del miglioramento e ammodernamento dell’illuminazione a Tortona e frazioni. Su tutto il territorio sono presenti 6.438 punti luce di diversa tipologia e potenza,: di questi 4.075 (il 63%) sono di proprietà comunale e 2.363 (37%) sono riscattati da Enel Sole. Gli impianti comunali sono di più recente realizzazione (installati negli ultimi 20 anni) mentre quelli di Enel Sole sono ancora dotati di lampade a vapori di mercurio, di scarsa illuminazione e notevole consumo.

Nel 2023 è stato approvato un progetto relativo alla riqualificazione dell’illuminazione in città e frazioni gettando le basi per la pianificazione degli interventi.

Le criticità sono emerse soprattutto per gli impianti Enel Sole che purtroppo sono composti per la maggior parte da apparecchi di vecchia concezione: siamo partiti dando priorità al centro storico e alla via Emilia Nord verso la collina (tra via Emilia e via Pinto) realizzando nel quartiere la nuova linea di alimentazione e ilo ricablaggio a led di più di 200 lanterne storiche.

Questa zona al tempo molto buia e oggetto di episodi criminosi è stata affrontata per prima, a dimostrazione della sensibilità dell’Amministrazione verso il tema della sicurezza.

L’impiego di nuove tecnologie a led ha permesso di ridurre la spesa e i costi di manutenzione.

Nel 2024 nei lavori di riqualificazione di via Trento è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione (al posto del vecchio di Enel Sole) migliorando la sicurezza e il decoro della via, per una spesa di 40 mila euro.

Si è intervenuti nella zona ex R) andando a completare il vecchio impianto realizzato dal fallito consorzio e mai entrato in funzione in modo continuativo. Sempre nel 2024 nella zona nord è stato realizzato un nuovo impianto in piazzale Porta Ticinese e nei giardini di via Di Vittorio (25 mila euro).

Nel 2024 inoltre con un importo di 130 mila euro si è effettuato un intervento di efficientamento energetico sugli impianti nei viali cittadini (corso Alessandria, corso repubblica, corso Cavour, corso Garibaldi, Città Giardino).

Nella fraziobne Vho si è effettuato il ricablaggio a led delle lanterne nel centro storico.

Nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio cono state completamente rinnovate le luci sotto i portici della via Emilia, di piazza Duomo e di piazza Lugano. Per completare i lavori nel 2024 è stato realizzato un impianto in piazza Lavello e lungo la scalinata San Domenico. Nel corrente anno 2025 abbiamo realizzato nuovi impianti in via XX Settembre e in via Galilei linee vetuste che andavano spesso black out.

Recentemente è stato realizzato il nuovo impianto in via Emilia Nord con miglioramento della sicurezza e della vivibilità dell’area (30 mila euro). Sono in fase di progettazione e di realizzazione nei primi mesi del 2026 la sostituzione dei vecchi impianti Enel Sole nelle seguenti aree: via Di Vittorio, via Pellizza da Volpedo, via Rinarolo, via Macrino d’Alba, via Don Quinzio, via Valle, strada Santa Lucia, via Alle Fonti, via Tommaso di Savoia, via Milite Ignoto, strada Levante Castello, salita Capuccini, via della Zecca, per un totale di 150 punti luce.

Sono invece in via di affidamento i lavori alle frazioni Mombisaggio, Toprre Caderai, Torre Garofoli, Rivalta Scrivia, Passalacqua e Bettole con sostituzione dei vecchi apparecchi con nuovi a led (per un importo di 100 mila euro oltre ai circa 100 mila approvati questa sera dal Consiglio).

Monitoriamo i bandi: abbiamo rpesentato richiesta alla Regione Piemonte per efficientamento dei quartieri Oasi e Paghisano, per un totale di 2.000 punti luce: importo complessivo 600 mila euro con contributo di 120 mila euro da parte del Comune. E’ stata inoltre presentata la candidatura per l’anno corrente per il finanziamento del DUC 2025-2027, prevedendo il completamento del ricablaggio a led delle lampade presenti nel centro storico. Il piano per il medio e lungo termine prevede il continuo intervento per portare tutti i punti luce a led sia in città che nelle frazioni.

Concludendo, come avete visto, c’è tanta carne al fuoco, l’Amministrazione in questi ultimi anni ha investito circa 200 mila euro l’anno e per il 2026 abbiamo già preventivato altri 200 mila euro. In più nel piano strade già approvata c’è via Cuniolo che oltre al marciapiede prevede la sostituzione dell’illuminazione pubblica, una delle più vecchie di Tortona.

Luigino Bonetti