Il vento forte di ieri ha messo in pericolo tutti coloro che passano in corso Don Orione, nei pressi del Santuario della Madonna della Guardia: una scossalina dall’alto di un condominio di otto piani si stava staccando e rischiava di precipitare in strada col rischio di colpire i assanti.

L’allarme é stato immediato e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona si sono precipitati sul posto e saliti sul tetto, da dove uno di loro legato a cavi é disceso nel vuoto raggiungendo la scossalina pericolante che con la collaborazione dei colleghi ha staccato mettendo in sicurezza la zona.

Un intervento coraggioso che ribadisce l’abilità dei pompieri tortonesi sempre pronti ad aiutare gli altri e garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.

