Ultimo fine settimana per le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Tortona.
Sabato 20 dicembre
STAR BEAT – Christmas time
dalle 17:00 alle 20:00 in Via Emilia angolo Via Carducci
Animazione musicale e dj set
Concerto di Natale
Civica Accademia Musicale “L. Perosi”
ore 21:00 presso il Teatro Civico della Citta di Tortona – Via Ammiraglio Mirabello 3
Per info: biglietteria 0131-864488 accademiaperosi@comune.tortona.al.it
Ingresso 10 euro
Domenica 21 dicembre
Villaggio di Natale
dalle 10:00 alle 18:30 in Piazza Malaspina
vin brulè e cioccolata calda, pesca di beneficenza e mercatino con hobbisti
a cura dell’Associazione Protezione Civile Gruppo Volontari Bassa Valle Scrivia
Sfilata di Natale
ore 15:00 ritrovo all’oratorio San Luigi Orione – Madonna della Guardia
ore 16:00 partenza e sfilata dei Babbo Natale con arrivo in Piazza Malaspina