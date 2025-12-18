Ultimo fine settimana per le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Tortona.

Sabato 20 dicembre

STAR BEAT – Christmas time

dalle 17:00 alle 20:00 in Via Emilia angolo Via Carducci
Animazione musicale e dj set

Concerto di Natale

Civica Accademia Musicale “L. Perosi”
ore 21:00 presso il Teatro Civico della Citta di Tortona – Via Ammiraglio Mirabello 3
Per info: biglietteria 0131-864488 accademiaperosi@comune.tortona.al.it 
Ingresso 10 euro

Domenica 21 dicembre

Villaggio di Natale

dalle 10:00 alle 18:30 in Piazza Malaspina
vin brulè e cioccolata calda, pesca di beneficenza e mercatino con hobbisti
a cura dell’Associazione Protezione Civile Gruppo Volontari Bassa Valle Scrivia

Sfilata di Natale

ore 15:00 ritrovo all’oratorio San Luigi Orione – Madonna della Guardia
ore 16:00 partenza e sfilata dei Babbo Natale con arrivo in Piazza Malaspina