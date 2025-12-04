Venerdì 5 dicembre a partire dalle ore 16:30, il Palazzo Civico di Imperia ospiterà un pomeriggio all’insegna della tradizione e della magia natalizia.

L’evento si aprirà con l’inaugurazione del tradizionale Presepe di Palazzo Civico. È stato allestito dai parrocchiani di Sant’Agata Stefano Ranzo, Mela Riccardo, Massimiliano Ghisolfi, Mela Luca, Matteo Laiolo, Lina Finocchiaro e Beniamino Gorlero della parrocchia di San Giovanni.

Per valorizzare le numerose rappresentazioni presepiali allestite nel territorio cittadino, l’Amministrazione Comunale ha realizzato un depliant informativo, che sarà disponibile per il ritiro durante il pomeriggio. Il documento raccoglie le descrizioni dei presepi allestiti sul territorio comunale di Imperia.

A partire dalle ore 17:00 i bambini saranno i protagonisti indiscussi, saranno infatti accolti da Babbo Natale in persona cui potranno consegnare le loro letterine e scattare una foto ricordo con lui.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla presenza di un albero di Natale, dalle note delle più belle canzoni natalizie e da una golosa merenda a base di cioccolata calda, panettone, pandoro, muffin e zucchero filato oltre ai giochi in legno. Ospite della manifestazione sarà Stefano Zanchi fumettista imperiese di fama nazionale, disegnatore di Topolino che farà una dimostrazione per i bambini. Sarà allestito un ulteriore punto dedicato ai bambini per colorare e scrivere le letterine per Babbo Natale. Evento ad ingresso gratuito.

“Il Natale rappresenta il momento più suggestivo dell’anno, quello in cui le famiglie e gli amici si ritrovano per condividere vicinanza e serenità. Anche quest’anno Palazzo Civico, rinnovando una tradizione ormai consolidata, apre le sue porte per accogliere la comunità. Attraverso il Presepe, le luminarie, l’albero di Natale e le attività dedicate ai più piccoli, desideriamo offrire un luogo accogliente, capace di trasmettere il calore e il significato autentico di questa festa” dichiara il sindaco Claudio Scajola.