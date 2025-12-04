Cervo si prepara ad accogliere il periodo più luminoso dell’anno con un ricco programma di eventi che, dal 6 dicembre al 4 gennaio, animeranno il borgo tra appuntamenti dedicati a famiglie, sportivi, bambini e amanti della tradizione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cervo in collaborazione con la Pro Loco, con il patrocinio della Regione Liguria.

“Quest’anno – sottolinea la sindaca Lina Cha – abbiamo costruito un Natale diffuso che unisce comunità, partecipazione e bellezza. Luci, sport, tradizione, musica e momenti di solidarietà saranno il filo conduttore di un mese di iniziative pensate per far vivere Cervo in tutta la sua autenticità”.

Il consigliere comunale con delega al Turismo, Maurizio Guglielmone, anticipa gli eventi di apertura: “Il 6 dicembre inauguriamo ufficialmente le luci e, il giorno successivo, torna il Trail del Ciapà, una manifestazione ormai diventata un classico: abbiamo già più di 500 iscritti. Il percorso attraversa la nostra splendida sentieristica con affacci mozzafiato sul mare”.

La collaborazione tra Comune, Pro Loco e associazioni del territorio rimane centrale, come spiega Federica Podestà della Pro Loco Progetto Cervo: “Il calendario natalizio di quest’anno è davvero ricco. Iniziamo il 6 dicembre con l’evento Luci: Cervo si accende di nuova luce e abbiamo deciso di lavorare in sinergia con Dianese Outdoor, collegando l’accensione alla partenza del Trail del Ciapà. I 500 partecipanti troveranno nel pacco gara un invito al primo Christmas Party nel borgo”.

Non mancheranno gli appuntamenti più attesi della tradizione. L’8 dicembre inauguriamo la Mostra Presepiale Seguendo la Stella, che quest’anno amplia la partecipazione anche ai non residenti. Le premiazioni si terranno il 4 gennaio all’Oratorio di Santa Caterina. Il 13 dicembre sarà dedicato ai bambini con la festa di Santa Lucia in collaborazione con la Biblio-Margherita. Il 22 dicembre la sindaca consegnerà le pigotte dell’Unicef ai nuovi nati del 2024 e 2025 durante un laboratorio creativo al Castello. Immancabili gli appuntamenti della Vigilia, con la Messa di Natale nella chiesa di San Giovanni Battista, l’accompagnamento musicale degli zampognari e, a seguire, il tradizionale scambio di auguri in piazza con vin brulé, cioccolata e panettone offerti dalla Pro Loco.

Programma completo

6 dicembre, ore 17 – Piazza Castello

“Luci”, primo Christmas Party nel borgo, a cura del Comune di Cervo in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio della Regione Liguria. A seguire, dalle ore 18, festa in piazza San Giovanni con dj set, aperitivo e merenda per i bambini.​

“Luci”, primo Christmas Party nel borgo, a cura del Comune di Cervo in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio della Regione Liguria. A seguire, dalle ore 18, festa in piazza San Giovanni con dj set, aperitivo e merenda per i bambini.​ 7 dicembre, ore 9.30 – Campo sportivo via Steria

“Trail del Ciapà”, evento sportivo con quattro percorsi, organizzato da Dianese Outdoor in collaborazione con la Pro Loco.​

“Trail del Ciapà”, evento sportivo con quattro percorsi, organizzato da Dianese Outdoor in collaborazione con la Pro Loco.​ 8 dicembre, intera giornata – Borgo e zone limitrofe

Inaugurazione mostra presepiale a cura della Pro Loco, con esposizione all’aperto di presepi artigianali e votazione presso l’oratorio di Santa Caterina.​

Inaugurazione mostra presepiale a cura della Pro Loco, con esposizione all’aperto di presepi artigianali e votazione presso l’oratorio di Santa Caterina.​ 13 dicembre, ore 15.30 – Piazza Castello

“Cara Margherita, è Santa Lucia”: arrivo della Biblio-Margherita con festa per i bambini, letture e dolci sorprese, a cura della Pro Loco in collaborazione con l’Asineria del Ciapà.​

“Cara Margherita, è Santa Lucia”: arrivo della Biblio-Margherita con festa per i bambini, letture e dolci sorprese, a cura della Pro Loco in collaborazione con l’Asineria del Ciapà.​ 21 dicembre, ore 15.30 – Oratorio di Santa Caterina

Concerto degli auguri con gli allievi della San Giorgio Musica.​

Concerto degli auguri con gli allievi della San Giorgio Musica.​ 22 dicembre, ore 15.30 – Castello Clavesana

“Vestiamo Babbo Natale”: consegna delle pigotte ai nuovi nati 2024/2025 in collaborazione con Unicef e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 9 anni, a cura del Comune di Cervo e della Pro Loco.​

“Vestiamo Babbo Natale”: consegna delle pigotte ai nuovi nati 2024/2025 in collaborazione con Unicef e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 9 anni, a cura del Comune di Cervo e della Pro Loco.​ 24 dicembre, dalle ore 21 – Piazza San Giovanni

“La Notte di Natale”: gli zampognari del Cabit Duo accompagnano i momenti prima e dopo la Messa.​

“La Notte di Natale”: gli zampognari del Cabit Duo accompagnano i momenti prima e dopo la Messa.​ 24 dicembre, ore 21 – Chiesa di San Giovanni Battista

Santa Messa di Natale.​

Santa Messa di Natale.​ 24 dicembre, ore 21.45 – Piazza

“Auguri in piazza”: tradizionali auguri della Pro Loco con cioccolata, vin brulé e panettone.​

“Auguri in piazza”: tradizionali auguri della Pro Loco con cioccolata, vin brulé e panettone.​ 28 dicembre, ore 16 – Castello Clavesana

Tombola associativa per salutare insieme la fine dell’anno.​

Tombola associativa per salutare insieme la fine dell’anno.​ 4 gennaio, ore 15.30 – Oratorio di Santa Caterina. Premiazione del concorso “Seguendo la Stella” e concerto “Stella Splendens” del Trio Mormorè (Gianna Williams, Cristina Rovaldi e Pier Carlo Cardinali), con canti e arie strumentali dal repertorio natalizio europeo eseguiti con arpa celtica, mountain dulcimer, chitarra, piva emiliana, flauti, ghironda e voci, seguiti dal brindisi dell’Epifania