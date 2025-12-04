Con l’avvicinarsi del Natale, Serravalle Scrivia si illumina non soltanto di luci, ma di incontri, cultura e condivisione.

L’Amministrazione Comunale rinnova anche per il 2025 l’appuntamento con un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età, molte delle quali ospitate nella Biblioteca Comunale “Roberto Allegri”, prezioso luogo di comunità e di scoperta. Un programma che nasce dalla collaborazione con associazioni e realtà del territorio, con lo spirito di rendere ancora più speciale un periodo già colmo di magia.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI NATALIZI – DICEMBRE 2025

Incontri culturali e racconti di Natale in Biblioteca



Venerdì 5 dicembre – ore 17.00 – Biblioteca

Natale a Villa Felice

Fantastorie per bambini a cura di Corrado Brignolo .

Natale a Villa Felice Fantastorie per bambini a cura di . Martedì 9 dicembre – ore 17.00 – Biblioteca

Natale shakespeariano. Alla scoperta di tradizioni perdute

Incontro con Patrizia Ferrando .

Natale shakespeariano. Alla scoperta di tradizioni perdute Incontro con . Giovedì 11 dicembre – ore 17.00 – Biblioteca

I Beatles sotto l’Albero. Canzoni e parole per ricordare i 4

Library Concert con Roberto Paravagna .

I Beatles sotto l’Albero. Canzoni e parole per ricordare i 4 con . Venerdì 12 dicembre – Biblioteca

Spettacolo Kamishibai a cura dell’ associazione Vedogiovane di Asti .

Un evento speciale: il risultato del lavoro dei ragazzi del progetto “Attaccanti” svolto durante tutto l’anno in Biblioteca.

Spettacolo Kamishibai a cura dell’ . Un evento speciale: il risultato del lavoro dei ragazzi del progetto “Attaccanti” svolto durante tutto l’anno in Biblioteca. Venerdì 19 dicembre – ore 17.00 – Biblioteca

Un disco tira l’altro. Breve storia delle case discografiche

Presentazione dell’ultimo libro di Roberto Paravagna.

Laboratori e iniziative per bambini e famiglie

Giovedì 11 dicembre – dalle 15.00 alle 18.00 – Biblioteca

Raccolta “Dona un giocattolo creando Legami”

A cura dell’ Associazione Legami .

A cura dell’ . Giovedì 18 dicembre – dalle 15.00 alle 18.00 – Biblioteca

Secondo appuntamento della raccolta “Dona un giocattolo creando Legami” .

Secondo appuntamento della raccolta . Sabato 20 dicembre – ore 10.00-11.00 – Biblioteca

Laboratorio di Natale con la tagesmutter Yamileth Velez Burgos .

A cura dell’ Associazione Legami .

con la tagesmutter . A cura dell’ . Martedì 23 dicembre – dalle 15.00 alle 18.00 – Biblioteca

Festa di Natale per Bambini organizzata dall’Associazione Legami.

Laboratorio creativo gratuito e distribuzione dei doni raccolti.

Musica, luci e grandi eventi della tradizione

Lunedì 8 dicembre – Piazza Paolo Bosio

Tradizionale accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie

Dalle ore 16 , scambio di auguri insieme alla Pro Loco e al Gruppo Alpini .

Un pomeriggio per entrare nel pieno spirito natalizio con il tradizionale vin brûlé, panettone, cioccolata calda e cioccolatini per i più piccoli!!

Un momento suggestivo che darà avvio a tutta la magia del dicembre serravallese.

Dalle , scambio di auguri insieme alla e al . Un pomeriggio per entrare nel pieno spirito natalizio con il tradizionale vin brûlé, panettone, cioccolata calda e cioccolatini per i più piccoli!! Un momento suggestivo che darà avvio a tutta la magia del dicembre serravallese. Sabato 20 dicembre – Salone parrocchiale Maria Regina di Ca’ del Sole

Concerto Gospel di Natale

Con il coro gospel New Sunrise .

Con il coro gospel . Lunedì 5 gennaio – ore 21.00 – Salone parrocchiale Maria Regina di Ca’ del Sole

Tradizionale Concerto del Corpo Musicale “Pippo Bagnasco”.

“Dona un giocattolo creando Legami”: la solidarietà che scalda il Natale

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Biblioteca e Associazione Legami di Novi Ligure, ha l’obiettivo di raccogliere giocattoli e vestiti in buono stato da destinare a famiglie e bambini con minori possibilità.

Ecco l’invito dell’associazione:

«In occasione del Natale aiutaci a far felici famiglie con poche possibilità. Dona anche tu un giocattolo o dei vestiti che tuo figlio non usa più e diamo insieme un messaggio di solidarietà.»

Date della raccolta:

Giovedì 11 dicembre, ore 15–18

Giovedì 18 dicembre, ore 15–18

Festa conclusiva:

Martedì 23 dicembre, ore 15–18 – Biblioteca

Laboratorio gratuito per tutti i bambini e distribuzione dei doni.

Le realtà che collaborano

Un ringraziamento speciale va a Pro Loco e al Gruppo Alpini per il loro prezioso contributo.

Si ringraziano inoltre:

UNIDuevalli Borbera e Scrivia

Associazione culturale fondata su principi democratici e impegnata nella conservazione e nella valorizzazione del territorio e della cultura da tempo collabora con la Biblioteca offrendo alla cittadinanza conferenze e iniziative di grande pregio e valore culturale.

Associazione Legami – Famiglie in connessione

Da alcuni mesi attiva a fianco della Biblioteca, Legami propone attività di incontro, sostegno, laboratori e iniziative per adulti e bambini, creando occasioni di relazione autentica.

Vedogiovane Asti

Cooperativa che dal 1991 lavora con i giovani e per i giovani attraverso progetti di animazione territoriale, laboratori, doposcuola, centri estivi, esperienze educative.

La loro presenza a Serravalle arricchisce il calendario con percorsi creativi e partecipativi.

Un Natale da condividere

Il mese di dicembre a Serravalle Scrivia sarà un tempo di cultura, musica, solidarietà e partecipazione.

Un invito a vivere insieme la magia delle feste, riscoprendo il valore della comunità.