Ben 14 persone per montarlo in poche ore all’interno della Cattedrale di Tortona. Parliamo del presepio artistico inaugurato domenica sera dal cardinale Angelo Bagnasco e dal Vescovo di Tortona Guido M
Il “Presepio del Papa” realizzato a mano dal Gruppo Presepio Artistico di Parè, un quartiere della città di Conegliano in provincia di Treviso, è stato così ribattezzato dopo la sua creazione ed esposizione nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione del Natale 2019.
Da allora, ogni anno ha girovagato diversi luoghi d’Italia, per essere esposto durante il periodo natalizio e a Torotna rimarrà visibile fino al 10 gennaio.
All’inaugurazione erano presenti i componenti del Gruppo Presepio Artistico di Parè, accompagnati dai volontari della Protezione civile – Cavalieri dell’Etere di Conegliano, i quali hanno dato il proprio supporto logistico.
Il tendone é stato tirato giù e il presepe inaugurato poco prima del concerto del Perosi festival.