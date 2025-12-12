Il Comune di Imperia organizza per la notte di San Silvestro uno show musicale aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà nella suggestiva cornice della banchina portuale di Oneglia, sotto le iconiche gru. L’iniziativa, coordinata da Monica Tondelli del Bar 11, proporrà una serata di intrattenimento e musica dal vivo per accogliere l’arrivo del nuovo anno.



La notte di Capodanno sarà articolata in tre momenti musicali che accompagneranno il pubblico fino alle prime ore del 2026. Dalle ore 21.30 alle 23.00 si esibirà la Applefield Rock/Pop Band, giovane formazione imperiese composta da ragazzi tra i 19 e i 24 anni. La band proporrà un repertorio di rock alternativo ispirato a grandi artisti internazionali, tra cui David Bowie, The Beatles, Radiohead e Nirvana.



Dalle ore 23.15 alle 00.45 il palco sarà tutto per i Senza Ali-B – Vasco Rossi Tribute Band, gruppo composto da sette musicisti che riproporranno i più celebri successi del cantautore emiliano. Con oltre venti concerti all’attivo negli ultimi due anni, la band ricrea con passione le sonorità originali del Blasco, arricchendo il proprio sound con sintetizzatori, clarinetto e sax. Il loro concerto accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte.



Dall’1.00 alle 3.00, la festa proseguirà con l’esibizione di Sergio Caputo, violinista elettrico con importanti collaborazioni nazionali e internazionali, tra cui quella con la DJ Georgia Mos al Teatro Ariston di Sanremo nel 2020. A seguire, i dj set di Simone Perilli e Macumba DJ faranno ballare la Banchina Aicardi fino alle prime ore del mattino.



“Con il Sindaco Claudio Scajola abbiamo pensato al Capodanno come a una grande festa della comunità, aperta a tutti, in una delle cornici più suggestive della nostra città”, dichiara l’assessore a Turismo e Commercio, Gianmarco Oneglio. “Ringrazio Monica Tondelli per la passione con cui ha accolto l’invito a collaborare a questo evento, dopo il successo riscontrato con la rassegna Musica sotto le gru durante l’estate. L’invito è per tutti i cittadini di Imperia e per i tanti turisti che siamo pronti ad accogliere. Partecipate numerosi per festeggiare insieme, con musica dal vivo, l’arrivo del 2026”.