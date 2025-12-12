SABATO 13 DICEMBRE

Tortona: in via Emilia dalle 10 alle 18,30 “Fail Natale con il GAS, il Gruppo Acquisto solidale di Tortona con banchetti, musica, letture per bambini e tanto altro. Vi aspettano banchetti espositivi di artigiani e hobbisti, prodotti d’eccellenza del territorio e associazioni impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili.

Tortona: fino al 10 gennaio presso la cattedrale di Tortona in piazza Duomo esposizione del “Presepio del Papa”

Tortona: fino al 12 gennaio al centro Mater Dei di Tortona c’él’apertura del tradizionale Presepio Artistico, un appuntamento molto atteso nel periodo natalizio, che ogni anno richiama numerosi visitatori per la cura delle scenografie e l’atmosfera suggestiva. Il presepio sarà aperto tutti i giorni dal 29 novembre 2025 al 12 gennaio 2026, con i seguenti orari: 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Il presepe, realizzato con grande attenzione ai dettagli, offre un percorso immersivo che valorizza la tradizione e permette a grandi e piccoli di vivere l’incanto del Natale. Per ulteriori informazioni e per i gruppi è possibile contattare il numero 0131.8183 o scrivere all’indirizzo e-mail materdei.amministrazione@sanmarziano.com.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

DOMENICA 14 DICEMBRE

Tortona: Il Villaggio di Natale arriva a Tortona domenica 14 dicembre 2025 nel cortile del Centro Mater Dei, con apertura dalle ore 11.30. Una giornata speciale, organizzata dalle realtà orionine di Tortona, ricca di iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e alla magia natalizia. Tra le attrazioni più attese, il suggestivo giro con la carrozza di Babbo Natale, che accompagnerà i più piccoli in un’atmosfera incantata ed il Villaggio di Natale, con tante attività per i bambini animato dagli elfi dell’Associazione ‘Un mondo di Avventure’. Non mancherà il giro in sella con gli asinelli, a cura del Bioparco Cinofilo, oltre agli spettacoli di burattini in programma alle ore 11.45 e 16.00

