FAI. Tre lettere, tre note del compositore tortonese Raffaello Basiglio attraverso il pianoforte della sala del Circolo di Lettura che diventano momenti di pura poesia che ti trascina lontano. La Delegazione di Tortona si è ritrovata per la consueta cena degli auguri e non poteva esserci occasione migliore per festeggiare insieme: 50 anni del FAI nazionale, 22 del comitato tortonese e 20 dalla nascita della Delegazione grazie agli sforzi di Marica Zanotti e della sua famiglia.

Attimi di emozioni e sguardi, frasi toccanti, pensieri che si perdono ad elogiare le bellezze del territorio dall’arte alla gastronomia: intervengono in tanti, ognuno col suo bagaglio di esperienze. Ne sono usciti nuovi stimoli ed idee, prima fra tutti l’invito del Capo Delegazione Piero Massiglia a collaborare maggiormente con le altre associazioni del territorio, per creare quella rete necessaria a rendere ogni evento una giornata di successo e di diffusione dei valori del FAI e dell’associazionismo, facendo conoscere le tante sfaccettature di un tortonese ancora ricco di luoghi sconosciuti a molti.

Le Scuole saranno chiamate far parte del futuro e grazie al lavoro di Volontari e Delegati, oltre che del Gruppo Giovani, si cercherà di diffondere “il buon verbo e la cultura” ai tanti ragazzi che sempre più, dimostrano di avere interesse per la cultura, l’arte, lo spettacolo e la storia dei luoghi.

Il futuro sarà un mix di esperienze e spensieratezza, con tanti eventi diversi in programma. Perché il FAI di Tortona non è solo un attore, ma trascinatore a cui tutti sono invitati ad unirsi.

Nel 2026 non mancheranno iniziative ed appuntamenti, sempre differenti per includere quanti più possibili.