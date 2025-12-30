Il Comune di Tortona implementa la sicurezza e rende sempre più efficienti gli agenti di pattuglia soprattutto nelle ore serali che d’ora in poi saranno dotati di due taser.

Il Dirigente della Polizia Municipale e Orazio di Stefano, infatti, premesso che l’armamento degli operatori di Polizia Locale oltre a costituire strumento di difesa qualora sia legittimato l’uso delle armi ex art. 53 C.P. conferisce all’organo di polizia maggiore autorevolezza e possibilità di intervento nei casi di maggiore pericolo o minaccia con uso di armi e che gli operatori di Polizia Locale svolgono servizio di presidio e controllo del territorio e durante il servizio possono essere chiamati ad intervenire su situazioni che potrebbero minacciare la loro e l’altrui incolumità fisica; ha deciso di di affidare, la fornitura di n.2 armi ad impulsi elettrici mod. TASER 10 e relativi accessori compresa la formazione del personale, alla Ditta Safety21 S.p.A. Srl corrente in Roma Via Chopin 12, per l’importo complessivo di € 20.740,00 iva 22 % compresa.