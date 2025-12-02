Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18,00 nel Salone Marescalchi del Castello del Monferrato, aprirà al pubblico “UniversoBrachetti”, un percorso espositivo curato da Mariateresa Cerretelli, dedicato alla straordinaria carriera del Maestro della visual performing art, Arturo Brachetti, che sarà, inoltre, protagonista al Teatro Municipale di Casale Monferrato con il one man show “Solo”, martedì 9 e mercoledì 10 dicembre 2025.

La mostra, aperta fino al giorno 11 gennaio 2026, offrirà al pubblico un percorso immersivo tra storia personale, invenzione scenica e magia teatrale. Con una galleria di oltre 400 personaggi e la capacità di interpretarne fino a 100 in una sola serata, Brachetti ha rivoluzionato l’arte del quick-change, realizzando cambi d’abito in meno di due secondi e conquistando un primato registrato nel Guinness World Records.

Il celebre ciuffo che lo contraddistingue nasce negli anni Novanta con il personaggio di Puck nel Sogno di una notte di mezz’estate, simbolo di un immaginario che da allora non ha mai smesso di evolversi.

L’esposizione accompagnerà il visitatore attraverso le tappe fondamentali della sua carriera: dall’infanzia al debutto parigino al Paradis Latin, dai teatri europei che lo hanno consacrato alla ribalta internazionale fino al ritorno in Italia, tra televisione, musical, prosa, varietà e podcast. Un racconto per immagini, costumi, memorie sceniche e ambientazioni che evocano il suo celebre camerino, luogo in cui ogni personaggio prende forma.

Accanto alla narrazione principale troverà spazio la sezione “Arturo Brachetti – Top Secret”, realizzata grazie alla collaborazione con il fotografo Paolo Ranzani, suo ritrattista personale dal 2002. Per la prima volta, una selezione di scatti inediti svela il lato più intimo del lavoro dell’artista: assoli, metamorfosi, backstage, luci e ombre che restituiscono la magia del trasformismo nei teatri italiani e internazionali.

La mostra sarà aperta al pubblico negli orari negli orari di apertura del Castello del Monferrato con accesso libero e gratuito.