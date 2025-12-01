Con l’accensione degli alberi di Natale, avvenuta sabato scorso, ha preso ufficialmente il via il programma di “Natale in Novi”, una lunga serie di iniziative a tema natalizio, organizzate o patrocinate dal Comune, che animerà il centro storico nel periodo delle imminenti festività.

Fino al 21 dicembre si può visitare la mostra “Presepi nel mondo”, a cura del Gruppo di Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens”, che quest’anno festeggia la 15esima edizione. L’allestimento, realizzato nei locali di via Girardengo 107, è aperto al pubblico, con ingresso libero, dal mercoledì alla domenica con orario 10,30-12,00 e 16,30-18,30.

Fino al 22 dicembre è aperta la mostra collettiva dei pittori novesi curata da Novinterzapagina e giunta alla sua seconda edizione. L’esposizione, visitabile tutti i giorni dalle ore 16 alle 19 in via Girardengo 52, riunisce 40 artisti novesi chiamati ad interpretare il tema delle ricchezze del territorio: dai patrimoni materiali (chiese, monumenti, parchi) ai valori immateriali che ci identificano come comunità, come tradizioni e abitudini.

Giovedì 4 dicembre, alle ore 11,30, in piazza Dellepiane saranno collocate la renna e la slitta del Fo.Ral, realizzata dagli studenti dell’istituto professionale novese, e nell’androne di Palazzo Dellepiane sarà allestito il Presepe di Natale Panaro. Partecipa agli eventi anche la Consulta comunale del volontariato che venerdì 5 dicembre (ore 17) curerà gli addobbi dell’Albero del Volontariato, posizionato in via Girardengo nei pressi della chiesa di San Nicolò.

Sabato 6 dicembre, giornata inaugurale della rassegna enogastronomica Dolci Terre di Novi, vedrà anche l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, in funzione nella piazza ex corriere di corso Marenco fino alla fine di gennaio 2026. La pista, completamente coperta (mt. 30×15), è una delle più grandi del Piemonte.

Torna anche il trenino di Natale per un tour turistico nelle vie del centro storico, che funzionerà nel week end del 6 e 7 dicembre, con replica il 13 e 14 dicembre (partenza dalla chiesa di San Nicolò di via Girardengo).

Con la Festa di Natale in programma sabato 13 dicembre il cuore del centro cittadino si apre a uno dei momenti più magici e partecipati dell’anno. Per l’intera giornata in corso Marenco sarà presente il mercatino di hobbistica e dalle ore 15 in piazza Carenzi si potrà assistere alla sfilata dei Babbi Natale a modo mio a cura della Pro Loco Parco Castello.

Il clou è alle ore 16 in piazza Dellepiane con il concerto della Shary Band, ensemble di grande impatto sonoro e scenico, conosciuto e apprezzato dal pubblico novese per aver partecipato all’edizione 2024 della Festa della Musica. È ufficialmente il tributo nazionale alla disco dance, uno spettacolo basato sulla sinergia tra musical e live concert, inimitabile, poiché ideato, customizzato e coreografato sul modello Sharyband, con l’unico obbiettivo di “abbracciare” la gente.

Da non perdere anche la giornata di sabato 20 dicembre con il Villaggio di Natale in piazza Dellepiane, dove sarà possibile scattare una foto all’interno di una sfera illuminata, e assistere alla Parata degli Elfi Giganti che prenderà il via alle ore 16.

Gli appuntamenti terminano sabato 27 dicembre con il tradizionale appuntamento mensile del mercatino di antiquariato Novantico (inizio dalle ore 8).

Nel programma non potevano mancare gli appuntamenti musicali con concerti a tema. Oltre alla Shary Band, si esibiranno numerose formazioni nei luoghi più suggestivi del centro storico.

Si parte martedì 16 dicembre alle ore 16,30 con l’Orchestra Note di Classe e Coro dell’Istituto Comprensivo 2 che eseguirà il concerto Natale in Musica presso il Museo dei Campionissimi. Giovedì 18 dicembre, alle ore 21, l’Istituto Musicale Alfredo Casella presenterà Magie Natalizie in Musica nella Basilica di Santa Maria Maddalena. Si prosegue venerdì 19 dicembre, alle ore 21, con il Coro Novincanto che si esibirà nella Chiesa del Sacro Cuore in Armonie di Natale.

La giornata di sabato 20 dicembre vedrà due appuntamenti: alle ore 17,30, nella Chiesa di Sant’Antonio, ci sarà la Santa Messa Cantata e alle 18,30 il Concerto di Natale dell’Accademia MusicArte, mentre alle ore 21 il Corpo Musicale “Romualdo Marenco Città di Novi Ligure Aps” presenterà il Concerto degli Auguri al Teatro Romualdo Marenco.

La Corale Novese si esibirà nei suoi Canti di Natale domenica 21 dicembre alle ore 21 a Palazzo Spinola, in via Marconi. Martedì 23 dicembre alle ore 21 l’Associazione Novi Musica e Cultura terrà il Galà d’Inverno al Teatro Romualdo Marenco. Gli eventi musicali terminano venerdì 26 dicembre alle ore 21 con il Concerto di Santo Stefano dell’Istituto Musicale Alfredo Casella, che si terrà nella Chiesa di Sant’Antonio.