L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, preceduto da una settimana di eventi legati alla bicicletta

L’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione che il prossimo 22 maggio la tredicesima tappa del 109° Giro d’Italia prenderà il via da Alessandria. Un ritorno atteso da vent’anni che restituisce alla Città un ruolo da protagonista nel più importante evento ciclistico nazionale.

A margine della presentazione del percorso, svoltasi oggi a Roma, il Sindaco Giorgio Abonante ha commentato: “Sarà una tappa che parla di noi, della nostra storia e della voglia di guardare avanti insieme. Ad Alessandria il ciclismo non è solo memoria: è identità, è territorio, è futuro. In questi tre anni abbiamo lavorato molto per ricucire il legame tra la nostra Città, lo sport e il grande ciclismo e riportare una partenza di tappa dopo vent’anni. La mattinata di venerdì 22 maggio sarà una festa per tutta la città e sarà preceduta da una settimana di eventi dedicati alla bicicletta, alla storia che unisce Alessandria e la Provincia alle due ruote e alla mobilità ciclabile”.

Alessandria si prepara quindi a vivere giornate di grande energia, con un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno associazioni, scuole, realtà sportive e cittadinanza. Sarà l’occasione per valorizzare la tradizione ciclistica del territorio, che affonda le radici nella storia, e allo stesso tempo promuovere una cultura della mobilità sostenibile sempre più attuale.

Ulteriori dettagli sul programma delle iniziative saranno comunicati nei prossimi mesi