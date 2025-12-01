“La Liguria avrà un ruolo da protagonista nel Giro d’Italia 2026, un’edizione che attraverserà tutte e quattro le nostre province valorizzando l’intero territorio regionale – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria​ con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana – La partenza da Imperia, il 21 maggio è motivo di particolare orgoglio: si tratta di un evento storico, la prima volta in assoluto che una tappa del Giro d’Italia prende il via dalla città. Una corsa che nasce dal mare e si apre verso l’entroterra, toccando borghi come Pontedassio, Chiusavecchia, Pieve di Teco, Borghetto d’Arroscia e Ranzo. Questo giro permetterà di raccontare al meglio la straordinaria ricchezza paesaggistica e culturale della Liguria. Un ringraziamento all’amico Enzo Grenno, che anche quest’anno è stato incaricato per tenere i rapporti con RCS, il gruppo che organizza la corsa ciclistica e che ha svolto un ottimo lavoro”​.

“Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport siamo orgogliosi di annunciare l’attesissimo ritorno sul nostro territorio della gara ciclistica che meglio rappresenta e valorizza il nostro Paese nel mondo – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. Il Giro attraverserà entrambe le riviere: l’11ª tappa, dopo aver percorso lo Spezzino, si concluderà a Chiavari. La successiva partirà invece da Imperia, attraverserà l’entroterra per poi tornare sulla costa e attraversare la provincia di Savona, prima di dirigersi verso il traguardo piemontese di Novi Ligure. Non vediamo l’ora di ammirare le biciclette sfrecciare sulle nostre strade, offrendo ai liguri, agli italiani e agli appassionati di tutto il mondo una cartolina straordinaria della nostra regione: i ciclisti in gara immersi nei nostri paesaggi unici, sospesi tra mare e monti”.