l 22 novembre è stato ufficialmente inaugurato il Dolce Natale ad Acqui Terme. Piazza Italia, già rallegrata dalla Pista di Pattinaggio su Ghiaccio, si è illuminata con l’accensione dell’albero di Natale, così come tutte le vie cittadine grazie ad una fitta rete di luminarie e video mapping. Un momento di stupore per inaugurare ufficialmente il via alle festività natalizie nella loro accezione più dolce. Il Dolce Natale ad Acqui Terme vedrà la propria declinazione nel sapore e nell’atmosfera per un ricordo indimenticabile fatto di luci, colori e dolcezza. Un’esperienza unica per cittadini e visitatori, capace di unire comunità, cultura e divertimento. Grazie alla preziosa collaborazione con le realtà cittadine, e non solo, la città si animerà di emozioni e momenti memorabili, facendo del Natale non solo una festa, ma un racconto condiviso tra tradizione, magia e innovazione. Tra luci scintillanti, profumi invitanti e spettacoli coinvolgenti, ogni angolo del centro storico si trasformerà in un’esperienza unica da vivere con tutti i sensi. Passeggiare per le vie di Acqui Terme significherà lasciarsi sorprendere dalla bellezza dei Tesori di Acqui Terme, assaporare le tradizioni locali e creare ricordi indimenticabili insieme ad amici e familiari. Sarà un Natale davvero speciale, ricco di suggestione e proposte di intrattenimento grazie all’impegno delle tante realtà cittadine ed una nuova importante collaborazione con la neo associazione Acqui 3B VIBES, che in co-organizzazione con Il Comune di Acqui Terme sarà direttamente impegnata nel coordinamento di molte delle proposte a programma, tutte da scoprire sul sito www.natale.comune.acquiterme.al.it Il Dolce Natale ad Acqui Terme conferma che, quando città, associazioni e commercianti lavorano insieme con entusiasmo e creatività, ogni evento diventa un’esperienza indelebile. Acqui Terme si riconferma così una città capace di regalare magia, calore, gettando le basi per tradizioni natalizie sempre più luminose negli anni a venire. Piazza Levi, Piazza Bollente, C.so Bagni, Piazza Matteotti e Piazza Italia, grazie alle installazioni luminose e punti di interesse, offriranno un’opportunità perfetta per il proprio dolce scatto natalizio, ma non solo. Le vie cittadine saranno interessate da spettacoli itineranti come il passaggio della Carrozza del Grinch e degli Elfi, i Pony e il Trenino di Natale con Mascotte (vedi programma). E poi ancora Laboratori Natalizi, Caccia al Dolce Tesoro di Natale, Concerti musicali, Esibizioni di Danza, Golden Pass per la visita al Civico Museo Archeologico e ai Tesori di Acqui Terme, Mostra Internazionale dei Presepi e l’immancabile Casetta di Babbo Natale in Piazza Bollente che, da quest’anno, si aggiunge di un’altra attrattiva per la visita dei più piccini: la Tana del Grinch.



“Il Dolce Natale di Acqui Terme rappresenta già il successo di una grande collaborazione” dichiara Danilo Rapetti Sardo Martini“ scorrendo il folto programma non può che essere spontanea la meraviglia. Vedere realizzarsi l’ambizioso obiettivo di un Natale condiviso e comunitario rappresenta già un primissimo motivo di orgoglio per tutta l’Amministrazione Comunale che è grata per l’impegno, spirito di sacrificio e amore donato da attività e associazioni al progetto. Un grazie di cuore a tutti e Buon Dolce Natale… ad Acqui Terme!” Programma completo e sempre aggiornato sul sito www.natale.comune.acquiterme.al.it