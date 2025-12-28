La regina dell’inverno è la bellissima Anastasia Corona, 20 anni di Genova, incoronata ieri sera al termine della nona edizione di Miss Inverno, che per la prima volta si è svolta a Laigueglia, conquistando anche le fasce di Miss Inverno Radio Jasper e Miss Laigueglia, messa in palio dal comune della cittadina.

A conquistare il titolo di prima Miss Inverno Lady, destinato a ragazze di età superiore ai 33 anni, è stata invece Elisabetta Barbero di Santo Stefano al Mare.

Queste le altre fasce assegnate:

Miss Inverno Vox Populi Il Caveau, decisa dal pubblico presente in piazza è stata vinta da Emilly De Souza, alassina che ha conquistato anche quelle di Miss Portamento G&G Sicurezza e Miss Immagine Kit Room, Valentina Bolaffio di Imperia si porta a casa la fascia di Miss Inverno Speciale Jaipur, mentre Aurora Genua di Villanova d’Albenga è stata eletta Miss Eleganza Pasta Fresca Morena. Anna Iaccarino di Genova è Miss Avvenenza Saponificio Risso e Veronica De Menech di Arma di Taggia, Miss Casual Ditelo con i Fiori. La fascia di Miss Incanto G.G.Abbigliamento è andata invece alla Lady Stefania Marconi di Andora.

Particolarmente applaudite anche le due sfilate di moda Jaipur e G.G.Abbigliamento che hanno visto le concorrenti in gara interpretare il ruolo di modelle proponendo le collezioni dei due negozi in passerella, e la partecipazione dei numerosi ospiti, dalla cantautrice La Mema (Emma Pescio) ai cantautori Ema (Emanuele Russo) e Garibaldi (Simone Alessio) che ha offerto un momento musicale ma anche di spettacolo divertente con il suo compagno d’avventura Becco Nero, fino all’ufologo e ricercatore Angelo Maggioni, Manuel Paroletti, dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure e, Superospite, l’attrice Arianna Becheroni, protagonista della serie Prime “Bang Bang Baby”, e presto nuovamente sul piccolo schermo con una nuova serie Netflix.

A condurre con la consueta eleganza e professionalità Ilaria Salerno affiancata dal patron di Miss Inverno Luca Valentini. Allestimenti floreali di Ditelo con I Fiori di Albenga, fotografo ufficiale Mauro Caruso, assistente di Palco Micòl Martini, sicurezza Fedico Giancaterina, logistica Ivar Bazzani, Service tecnico Paolo Bianco, media partner Radio Jasper.

L’organizzazione di Miss Inverno, per voce del direttore artistico Luca Valentini desidera esprimere un sentito ringraziamento verso tutti i partecipanti, i partner commerciali, le tante persone che hanno lavorato per la realizzazione dell’evento, i media e le testate che se ne sono occupati, Il consigliere comunale Alessandro Chirivì e tutta l’amministrazione comunale di Laigueglia per la disponibilità e collaborazione impeccabili e profique.