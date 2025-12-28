Nei giorni scorsi in QUESTO ARTICOLO abbiamo illustrato il fatto che più della metà degli automobilisti indisciplinati non pagano le multe e quindi il Comune deve ricorrere alla procedura coatta che costa alle casse comunali e a tutta la collettività.

Una prima spesa di questi costi arriva da una delibera approvata nei giorni scorsi e riguarda l’Attività dell’Agente di riscossione per l’anno 2026 per la quale si prevede un impegno di spesa presunto di € 10.000,00, iva

22% compresa, per l’attività che l’agente della riscossione, Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini SPA, P.Iva

01062951007, porrà in essere nel corso dell’anno 2026.