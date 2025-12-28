La Fondazione Romualdo Marenco dà il benvenuto al nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale, ormai diventato una tradizione anche per la città di Novi Ligure.

Alle ore 21:00, presso il Teatro Marenco, il pubblico sarà coinvolto in un’atmosfera incantevole, tra raffinati dialoghi musicali e celebri armonie, per un concerto di grande fascino ed eleganza.

W. A. Mozart, J. Strauss e R. Marenco saranno i protagonisti di questa serata speciale, un omaggio alla tradizione e alla bellezza senza tempo. Sul podio, una bacchetta tutta al femminile: Damiana Natali, direttrice d’orchestra, pianista e compositrice, che grazie a talento, ispirazione, rigore tecnico e passione si è affermata da anni sulla scena musicale nazionale e internazionale, distinguendosi come una delle poche donne direttrici d’orchestra in Italia e nel mondo.

Accanto a lei il “flauto d’oro” di Giuseppe Nova – definito dal Washington Post “affascinante” e considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione – ed Elena Piva, prima arpa dell’Orchestra Sinfonica di Milano, con importanti collaborazioni con la Filarmonica e l’Orchestra del Teatro alla Scala, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra della Svizzera italiana e numerose altre istituzioni di rilievo.





I due solisti si esibiranno accompagnati dall’Orchestra Classica di Alessandria, con cui interpreteranno il celebre Concerto mozartiano K 299. Il programma prevede inoltre l’Ouverture da Le Nozze di Figaro, celebri valzer di Johann Strauss e il Pizzicato nuovodi Romualdo Marenco.

Un autentico tripudio di bellezza e armonia, capace di regalare intense emozioni e calorosi applausi a un pubblico partecipe.

Ingresso a pagamento su prenotazione.

Biglietteria del teatro: martedí e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e due ore prima dello spettacolo.

Biglietteria on line su vivaticket.

Info: biglietteria.teatromarenco@gmail.com

Per interviste e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com

TEATRO MARENCO | Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)

biglietteria.teatromarenco@gmail.com

T.347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria: martedí e venerdì dalle 17 alle 19)

www.teatroromualdomarenco.it