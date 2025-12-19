ASM Costruire Insieme informa i visitatori che i musei gestiti resteranno aperti, durante le festività
secondo le modalità sotto riportate:
SALE D’ARTE Via Machiavelli 13 – Alessandria
In corso l’esposizione “Ignazio Gardella – Progettare la Città”
Apertura dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19
Compreso il festivo Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre dalle ore 15 alle ore 19
Aperture straordinarie festive : giovedì 25 dicembre, giovedì 1 gennaio, martedì 6 gennaio dalle
ore 15 alle ore 19
MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 – Alessandria
In corso le esposizioni “Sguinzando la Faldiglia” esposizione di abiti sartoriali riprodotti per la
Ricostruzione Storica della Danza Curtense e la mostra di Tony Frisina “Ci vediamo in cartolina –
Alessandria e il Natale attraverso lo sguardo di un altro tempo”, con fotografie, biglietti d’auguri
natalizi e immagini del passato di Alessandria
Apertura dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19
Compreso il festivo Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre dalle ore 15 alle ore 19
Aperture straordinarie festive: giovedì 25 dicembre, giovedì 1 gennaio, martedì 6 gennaio dalle ore
15 alle ore 19
MARENGO MUSEUM – Via Giovanni Delavo, Spinetta Marengo – Alessandria
Apertura il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
Apertura straordinaria festiva: Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre dalle ore 15 alle ore
19
TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, n. 11 – Alessandria
Aperture ordinarie tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 19
Per informazioni:
www.asmcostruireinsieme.it
serviziomusei.0222@asmcostruireinsieme.it
I musei aperti ad Alessandria durante le Feste Natalizie
