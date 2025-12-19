ASM Costruire Insieme informa i visitatori che i musei gestiti resteranno aperti, durante le festività

secondo le modalità sotto riportate:

SALE D’ARTE Via Machiavelli 13 – Alessandria

In corso l’esposizione “Ignazio Gardella – Progettare la Città”

Apertura dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19

Compreso il festivo Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre dalle ore 15 alle ore 19

Aperture straordinarie festive : giovedì 25 dicembre, giovedì 1 gennaio, martedì 6 gennaio dalle

ore 15 alle ore 19

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 – Alessandria

In corso le esposizioni “Sguinzando la Faldiglia” esposizione di abiti sartoriali riprodotti per la

Ricostruzione Storica della Danza Curtense e la mostra di Tony Frisina “Ci vediamo in cartolina –

Alessandria e il Natale attraverso lo sguardo di un altro tempo”, con fotografie, biglietti d’auguri

natalizi e immagini del passato di Alessandria

Apertura dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19

Compreso il festivo Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre dalle ore 15 alle ore 19

Aperture straordinarie festive: giovedì 25 dicembre, giovedì 1 gennaio, martedì 6 gennaio dalle ore

15 alle ore 19

MARENGO MUSEUM – Via Giovanni Delavo, Spinetta Marengo – Alessandria

Apertura il sabato e la domenica dalle 15 alle 19

Apertura straordinaria festiva: Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre dalle ore 15 alle ore

19

TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, n. 11 – Alessandria

Aperture ordinarie tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 19

Per informazioni:

www.asmcostruireinsieme.it

serviziomusei.0222@asmcostruireinsieme.it

