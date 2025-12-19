La piazza dove nei giorni scorsi si è accesa la magia natalizia è naturalmente quella storica, davanti all’antico Palazzo Municipale, dove Comune, artigiani e commercianti, insieme alle Associazioni AVIS, Pro Loco e SOAMS hanno organizzato eventi per tutto il giorno.

Così la piazza si è animata di Babbi Natale, slitte, renne, banchetti degli hobbisti e dei bambini delle scuole, giochi di legno per grandi e piccini, passeggiate su asinello e pony per i più piccoli, con accompagnamento musicale della Banda di Alessandria al mattino e con i canti dei bimbi della scuola primaria al pomeriggio. Lo street food è stato all’altezza della situazione, così come il cibo e le bevande preparati dalle associazioni e dal Caffè della piazza. Un banchetto speciale: quello dei Barbetti, originali decorazioni in legno offerti dal Comune, che ha dato seguito alla grande famiglia dei babbi barbuti, gli elfi curiosi, le renne furbette e i babybabbi. Davvero una bella e ridente giornata!