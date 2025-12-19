Alassio Christmas Town si conferma anche quest’anno un vero e proprio mare di musica, con un ricco calendario di appuntamenti che hanno accompagnato e che continueranno ad accompagnare cittadini e visitatori per tutto il periodo delle festività, donando armonia alla grande manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e arricchita dalle numerose iniziative degli altri Assessorati. Manifestazione che ha trasformato la Città del Muretto e degli Innamorati in un suggestivo villaggio di Natale, tra spettacolari videoproiezioni e installazioni luminose, emozionanti parate cittadine, il mercatino dell’Artigianato in Piazza Airaldi e Durante, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Libertà, il luna park in Piazza Partigiani e le tante iniziative dedicate a grandi e piccini in Biblioteca, nell’ex Chiesa Anglicana e nei vari luoghi della città.

Il primo appuntamento in attesa del Natale è sabato 20 dicembre alle ore 20.45 presso l’ex Chiesa Anglicana con “Ritruvammuse Insemme 2025”, la tradizionale serata di auguri natalizi organizzata dall’Associazione Vecchia Alassio con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Una serata all’insegna del dialetto, della poesia, del buon umore e della cultura locale, che vedrà anche la musica tra i suoi protagonisti, con la partecipazione del gruppo Le Romantos, riunite per l’occasione e accompagnate alla chitarra da Mauro Vero, della Giovane Orchestra della Riviera e della giovanissima cantante alassina Rachele Noli. A presentare la serata sarà Flavio Lenardon. Ingresso libero. È disponibile un servizio navetta su prenotazione (tel. 335 8339636).

Domenica 21 dicembre alle ore 21, sempre presso l’ex Chiesa Anglicana, si terrà il Concerto di Natale “Opera in festa”, patrocinato dall’Assessorato al Turismo. L’appuntamento proporrà alcune tra le più celebri arie del repertorio lirico e della musica da camera, interpretate dal soprano Melissa Briozzo, dal tenore Rino Matafù, dal clarinettista Raffaele Esposto, accompagnati al pianoforte dal Maestro Mauro Borri. Il programma propone alcuni dei brani più amati di Verdi, Puccini, Donizetti e Mozart, accanto a duetti lirici di particolare fascino, e non mancheranno suggestive melodie della tradizione natalizia. A guidare il pubblico in un ascolto più consapevole e coinvolgente sarà il Maestro Andrea Elena, che introdurrà le diverse pagine musicali con brevi interventi di approfondimento. Ingresso gratuito fino esaurimento posti disponibili.

Sabato 27 dicembre alle ore 21, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco, dopo il successo dello scorso anno, torna il Concerto Natalizio del Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi e organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo. Sarà una serata dedicata alle melodie della tradizione, declinate in diverse epoche, con autori e brani provenienti da luoghi diversi. Oltre alle melodie natalizie di varie tradizioni, la serata proporrà come grande novità il Magnificat di Durante e il Gloria di Vivaldi. Ingresso libero.

Dopo questi appuntamenti, grande attesa per i concerti di fine e inizio anno promossi dall’Assessorato al Turismo: mercoledì 31 dicembre il Concerto di San Silvestro con musica anni ’70, ’80 e ’90 con Max Fly ed Elena Ferretti – finalista di “The Voice Senior” – in Piazza della Libertà alle ore 22, seguito giovedì 1° gennaio dal grande Concerto di Capodanno a cura dell’Orchestra Sinfonica del Ponente, diretta da Massimo Dal Prà, alle ore 21 presso l’ex Chiesa Anglicana. Entrambi gli appuntamenti saranno ad ingresso libero.

Sabato 3 gennaio alle ore 21, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco, si terrà il concerto Natale in musica, una meditazione musicale corale organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. L’appuntamento vedrà impegnati il Coro San Francesco, il Coro G. Amadeo di Imperia e, all’organo, il Maestro Giorgio Piovano. Sarà anch’essa una serata di grande suggestione, pensata come momento di ascolto e raccoglimento attraverso la musica corale natalizia. Ingresso libero.

Questo ricco programma musicale si concluderà con il Concerto dell’Epifania di domenica 4 gennaio alle ore 21 presso l’ex Chiesa Anglicana, organizzato dal Lions Club Alassio Baia del Sole in collaborazione con FIDAPA BPW – Sezione di Alassio,patrocinato dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio.

“Alassio Christmas Town – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – unisce tradizione, intrattenimento e qualità culturale in una grande kermesse pensata per allietare i residenti e i turisti che scelgono di trascorrere i momenti più belli dell’anno ad Alassio. Accanto alle numerose iniziative nella nostra città illuminata a festa, la musica rappresenta un elemento fondamentale del programma, che culminerà nei concerti di San Silvestro e di Capodanno, rispettivamente in Piazza della Libertà e nell’ex Chiesa Anglicana, e che sarà arricchito da altri appuntamenti di notevole rilevanza patrocinati dalla nostra Amministrazione, capaci di valorizzare i luoghi simbolo di Alassio e di offrire splendidi momenti di condivisione per cittadini e visitatori”.

Il programma completo sfogliabile di Alassio Christmas Town è consultabile on line nella sezione dedicata del portale turistico della città di Alassio https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-christmas-town e al seguente link diretto: https://online.fliphtml5.com/ysiuf/tawv/#p=1

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.comhttps://www.visitalassio.com/it