Nei giorni scorsi si è svolto il trekking dedicato alle classi quarte, iniziativa inserita nel progetto “Camminare per star bene”, promosso grazie alla collaborazione tra l’Istituto Guglielmo Marconi e la sezione CAI di Tortona.

“Le guide ci hanno accompagnato lungo l’intero itinerario Camogli-Santa Margherita, attraversando le località di San Rocco e Portofino, nella suggestiva cornice ligure. Siamo partiti in treno alle ore 8.26 dalla stazione di Tortona, già in viaggio abbiamo avuto la possibilità di rimirare le suggestive immagini offerte dall’appennino che velocemente si stava attraversando: dai ruscelli, ai paesaggi montani, alle antiche architetture, fino a poter assaporare l’ebbrezza della vista del Mar Ligure.

L’escursione si è svolta in un contesto naturalistico suggestivo e coinvolgente. La fatica del tragitto è stata ampiamente mitigata dalla piacevole compagnia e dalla bellezza degli scenari che ci circondavano.

La sosta a Portofino ci ha permesso di ammirare l’iconico Castello Brown, prima di riprendere il cammino verso la destinazione finale.

“Una festa degli occhi: ogni fatica, ogni prostrazione per l’impegnativo percorso, si è vanificata dinanzi alla magnificenza dei paesaggi da cartolina proiettati, come un premio, davanti ai nostri occhi, permettendoci di tornare a casa con vividi ricordi di questa esperienza preziosa per il nostro patrimonio personale”.

Francesco Minneci, Alexandru Iosif 4^BE Informatica e Telecomunicazioni

Luca Canegallo 4^AE, Informatica e Telecomunicazioni

Federica Zanotti e Melissa Macchiagodena 4^AL Logistica