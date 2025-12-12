Casale Monferrato – È iniziato con gli studenti dell’Istituto “Sobrero” il ciclo di conferenze sulla “Cultura della Legalità” che i Carabinieri porteranno presso le scuole della provincia.

Il programma, promosso dal Comando Generale dell’Arma e sostenuto dalle scuole, punta ad avvicinare i giovani ai valori della legalità.

L’incontro è stato tenuto dal Capitano Valerio Azzone, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, alle classi prime dell’I.T.I.S..

Dopo un’introduzione sul ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella società e sulle diverse articolazioni nell’ambito nazionale e internazionale, il Capitano ha trattato il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, il tema degli stupefacenti e la sicurezza stradale, quest’ultimo per sensibilizzare gli studenti a una guida sicura e prudente nel rispetto del codice della strada.

Durante la conferenza sono stati illustrati nel dettaglio gli strumenti legislativi e le procedure per affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con l’ausilio di casi concreti che hanno suscitato l’interesse degli studenti, perlopiù quattordicenni, soffermandosi sull’ammonimento amministrativo e l’oscuramento dei siti web.

Grande attenzione è stata dedicata all’uso consapevole dei social-network, alla diffusione di immagini su internet e al processo minorile, con le sanzioni previste.

L’intervento si è chiuso con la trattazione del tema stupefacenti e dei loro effetti.

L’impegno dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità, in atto da molti anni, proseguirà nelle varie scuole della provincia fino al termine dell’anno scolastico, con l’intento di creare una società più consapevole e quindi più sicura, partendo dalle nuove generazioni, adulti di domani.