Quattordio – Un inseguimento ad alta velocità, con una Gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Voghera sulle tracce di autovettura in fuga dal comune di Casteggio, dove i Carabinieri hanno intercettato due sospetti che, all’atto del controllo, hanno accelerato improvvisamente, imboccando la tangenziale di Voghera. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi fino al casello dell’autostrada A21, dove i fuggitivi hanno svoltato in direzione Torino, mentre, per guadagnarsi la fuga, lanciavano dall’auto in corsa diversi oggetti contro la pattuglia, fortunatamente evitati dai Carabinieri.

La situazione è però precipitata all’uscita di Felizzano, dove i fuggitivi, appena superato il casello, hanno scagliato dal finestrino un piccone che ha colpito il parabrezza della Gazzella. L’impatto ha fatto perdere all’autista il controllo dell’autoradio, che è uscita di strada, ribaltandosi. I due Carabinieri a bordo, soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Alessandria per le cure del caso, sono per fortuna in condizioni non gravi.

Nel frattempo, i Carabinieri delle Compagnie di Alessandria e Voghera hanno avviato l’immediata ricerca dei responsabili, rintracciati poco distante dal luogo dell’incidente. I due, sentendosi braccati, hanno abbandonato la propria autovettura e hanno tentato la fuga a piedi, venendo però bloccati dai Carabinieri.

Condotti in caserma per gli approfondimenti investigativi, i due soggetti sono stati arrestati dai Carabinieri di Alessandria e Voghera e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, condotti in carcere.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per chiarire le ragioni del tentativo di eludere il controllo e della fuga da cui sono scaturiti il rocambolesco inseguimento e l’arresto.