Archiviate con soddisfazione e folta partecipazione di pubblico (bambini, famiglie e persone da tutta la vallata) e accese le luminarie, le iniziative del ponte dell’Immacolata, il programma di “Natale Castello, da San Nicola a San Mauro, prosegue con un weekend, quello del 13 e 14 dicembre, all’insegna delle celebrazioni religiose, caratterizzate dall’accompagnamento di canti in dialetto e della musica dal vivo della Banda di Diano Marina. Natale Castello conferma la sua natura itinerante, andando a toccare due delle tante frazioni di Diano Castello, tra luci e tradizioni.

Sabato 13, alle ore 21, nella Chiesa di San Mauro, a Varcavello, sarà proposta una Santa Messa speciale, accompagnata dai canti in dialetto del coro della storica Confraternita di San Pietro di Porto Maurizio, costituita nel lontano 1599, oggi unica corale della Diocesi a cantare integralmente in dialetto ligure durante la funzione. Domenica 14, alle ore 15, nella suggestiva Chiesa di Santa Lucia, in Borgata Santa Lucia, si terrà la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione e dal concerto della Banda di Diano Marina, che animerà il pomeriggio con brani della tradizione natalizia.

Il Comune di Diano Castello, promotore del ricco calendario, invita cittadini e ospiti a partecipare numerosi ai nuovi appuntamenti che contribuiranno a rendere ancora più speciale l’avvicinamento al Natale. Intanto si avvicina il periodo per la consegna dei presepi per la tradizionale mostra, giunta alla 44esima edizione. Da lunedì 15 e venerdì 19, dalle 10 alle 16, sarà possibile consegnare, presso ‘Oratorio di San Bernardino di via Borgo, all’interno del borgo, a fianco di piazza Massone, la propria opera. L’esposizione si terrà dal 25 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 alle 17.





I prossimi appuntamenti di “Natale Castello”

Sabato 13 dicembre

– Chiesa di San Mauro – Varcavello

ore 21 – Santa Messa con canti in dialetto a cura della Confraternita di San Pietro di Porto Maurizio

Domenica 14 dicembre

– Chiesa di Santa Lucia – Borgata Santa Lucia

ore 15 – Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Diano Marina

Venerdì 19 dicembre

– Piazza Massone

dalle ore 16 – Villaggio di Natale

La Casa di Babbo Natale accoglie i bambini con scenografie, pupazzi natalizi e la tradizionale cassetta delle letterine. Scatta una foto con Babbo Natale e fatti trasportare nell’atmosfera natalizia dal truccabimbi e dai Giochi dei Folletti di Santa Claus.

Sabato 20 dicembre

– Teatro Concordia – Piazza Assunta

ore 21 – “In notte placida: le più belle melodie natalizie”, a cura di Nicolas Tagliatini e del Coro polifonico Castrum Diani

Domenica 21 dicembre

– Chiesa Ns. Signora Assunta – Piazza Assunta

ore 20.30 – Concerto del Coro Mongioje

Mercoledì 24 dicembre

– Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 22.30 – Santa Messa di Natale

Da giovedì 25 dicembre a martedì 6 gennaio

– Oratorio di San Bernardino – via Borgo

dalle ore 10 alle 17 (tutti i giorni) – 44a Mostra dei Presepi

Domenica 28 dicembre

– Chiesa di San Giovanni – Piazza Mons. Massone

ore 17.30 – Concerto natalizio “Cartoline vittoriane”

Domenica 28 e martedì 30 dicembre (*)

– Centro storico del paese

ore 10.30 – Visite guidate “Alla scoperta del Castrum Diani”

Sabato 3 gennaio

– Piazza Clavesana

ore 15 – Spettacolo “Testafina salva il Natale”

La Baracca dei Burattini vi aspetta con il burattinaio Folco Barlucchi per una storia avvincente alla ricerca di Babbo Natale, accompagnata dai personaggi della tradizione come Gianduja e Testafina. Un racconto ricco di divertimento, magia e atmosfera natalizia.

Domenica 4 gennaio

– Oratorio Madre Leonarda – via Annunziata

dalle ore 15 alle 17 – Tombolata

Lunedì 5 gennaio

– Teatro Concordia – Piazza Assunta

ore 21 – “Concerto delle feste: dai celebri operistici alle melodie natalizie”, a cura di Nicolas Tagliatini e del Coro lirico Giuseppe Manzino

Martedì 6 gennaio

Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 11 – Santa Messa dell’Epifania per i bambini

Sabato 10 gennaio

Varcavello

ore 21 – Falò di San Mauro e concerto di Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade

Domenica 11 gennaio

Varcavello

dalle ore 10.30 – Apertura stand Festa di San Mauro

ore 15 – Santa Messa e processione di San Mauro

Giovedì 15 gennaio – San Mauro

Conclusione calendario festività natalizie e del nuovo anno

(*) Visite guidate. Domenica 28 e martedì 30 dicembre, alle ore 10.30 (durata 1h30’), saranno proposte visite guidate gratuite “Alla scoperta del Castrum Diani”, per ripercorrere la storia millenaria di un borgo dall’incredibile eredità artistica ed architettonica, preziosa testimonianza di un passato ricco di avvenimenti, cultura e bellezza: le caratteristiche “lone”, le antiche chiese, scrigni di tesori artistici inestimabili, le porte medievali delle vecchie mura e molto altro. Posti limitati. Prenotazioni: iat@comunedianocastello.it – 0183 4077217. Ritrovo presso l’Ufficio Iat, loggiato piazza Quaglia.

Ufficio Iat. Apertura natalizia dal 20 dicembre al 6 gennaio: dalle ore 10 alle 17. Chiusura: 25 dicembre e 1 gennaio. Orario breve: 26 e 31 dicembre, dalle ore 10 alle 13. Info: tel. 0183.4077217 – E-mail: iat@comunedianocastello.it