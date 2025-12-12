E’ proprio vero, quando le strade si incrociano con la consapevolezza di fare del bene, l’obiettivo si realizza. La scelta consapevole è un patto nel segno della solidarietà. Infatti i sei Lions Club International del Tortonese (Host, Castello, Duomo, Valli Curone e Grue, Castellania Coppi e Castelnuovo Bandello) si stanno impegnando in un importante service distrettuale sostenuto dalla Fondazione lionistica LCIF: il rifacimento della cucina della scuola d’infanzia del Sacro Cuore, che non si limita a fornire i pasti ai bimbi che frequentano l’Asilo, ma dona un pasto caldo anche ai bambini della Primaria che appartengono a famiglie in difficoltà.

La cena natalizia del L.C. Tortona Castello di martedì 9 dicembre, che ha visto la partecipazione di 61 commensali molto motivati, ha permesso di realizzare tre service in contemporanea: un concreto aiuto alle associazioni ANFASS e AGAPE e, grazie alla tradizionale lotteria, il contributo richiesto al L.C. Tortona Castello per il progetto della cucina del Sacro Cuore.

Le socie del Lions credono da sempre nell’impegno comune dei club del distretto per progettare insieme, con responsabilità e visione, azioni concrete per migliorare comunità e territorio, aiutare gli ultimi e promuovere la cultura.