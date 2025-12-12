Prosegue con determinazione l’azione della Polizia Locale di Diano Marina per garantire la regolarità nel settore degli affitti brevi e degli Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT). A partire dal mese di ottobre, è stata avviata una campagna di controlli mirati, volti principalmente a identificare le unità immobiliari sprovviste del Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio in Liguria dal 1° gennaio 2025. L’obiettivo primario di questa intensificazione dei controlli è l’eliminazione delle situazioni di abusivismo nel comparto turistico ricettivo, garantendo un mercato equo e trasparente. Finora, sono stati verificati circa 30 appartamenti e sono state elevate diverse sanzioni di particolare entità. Si ricorda che la mancata richiesta del CIN può comportare sanzioni amministrative che variano da € 800 a € 8.000.

L’attività di verifica, come spiega il vice Comandante della Polizia Locale, Angelo Aniello, coinvolge tutti gli operatori del Corpo e segue un processo rigoroso che include controlli incrociati sulle banche dati nazionali e regionali, sopralluoghi e verifiche sul posto. Un aspetto cruciale dei controlli riguarda la sicurezza e i requisiti minimi delle dotazioni degli appartamenti, che devono rispettare gli standard igienico-sanitari e strutturali a tutela dell’ospite.

“Ringrazio sentitamente la nostra Polizia Locale per l’impegno e la professionalità dimostrati in questa complessa operazione” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “La lotta all’abusivismo non è solo una questione di ripristino della legalità, ma un atto dovuto verso gli operatori onesti che rispettano le regole e, soprattutto, un investimento sulla qualità e la sicurezza dell’offerta turistica che proponiamo ai nostri ospiti”.

“L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale è uno strumento cruciale per garantire la piena trasparenza del settore, e Diano Marina sarà in prima linea per assicurarne la completa applicazione” ha aggiunto Luca Spandre, Assessore al Turismo. “La tutela del mercato ricettivo e degli operatori è la nostra priorità per consolidare la reputazione della nostra città come destinazione turistica d’eccellenza”.