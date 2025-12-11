La Giunta Comunale di Diano Marina ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del tratto ciclopedonale sulla ex tratta ferroviaria, che collegherà l’ex stazione FS all’intersezione con via Villebone. Si tratta dell’ultimo passaggio amministrativo prima dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori. L’intervento, classificato come opera complementare e accessoria alla più ampia Ciclovia Tirrenica (che si estende sulla ex tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare – Andora), prevede un finanziamento complessivo di 616.289,80 €, coperto con fondi propri dell’Ente.

L’approvazione del progetto esecutivo è stata fortemente sostenuta dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi “Si tratta di un’opera di grande importanza strategica, la più importante operazione di rigenerazione urbana dagli anni ’60” ha dichiarato il primo cittadino. “I cantieri sulla Ciclovia Tirrenica procedono secondo programma: puntiamo a inaugurare in primavera. Questo progetto in particolare, fa parte delle opere di competenza comunale che hanno colto l’occasione offerta dalla Ciclovia tirrenica per portare avanti una significativa rigenerazione urbana, che ci consentirà di migliorare parcheggi e viabilità interna. Un altro tassello fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura che rafforza l’identità del nostro territorio e lo proietta in una dimensione turistica ed ecologica di respiro europeo”.

L’opera, che si snoda lungo il vecchio sedime ferroviario, è destinata a connettere in modo organico il tessuto urbano di Diano Marina con la rete ciclabile provinciale e regionale, migliorando l’accessibilità e l’offerta turistica del Golfo Dianese.