Imperia si prepara a chiudere l’anno con il botto. Le previsioni per il periodo compreso tra il 26 dicembre e il 6 gennaio non lasciano spazio a dubbi: è previsto sold out. «La città – afferma Gianmarco Oneglio – si appresta la massima occupazione turistica. Imperia chiuderà l’anno con grande entusiasmo dimostrando che, con la giusta programmazione, il “mare d’inverno” è una solida realtà economica».

l’assessore al Turismo e al Commercio Gianmarco Oneglio: «Se storicamente il turismo invernale a Imperia è stato legato alla riapertura delle seconde case, il dato del 2025/2026 evidenzia ad oggi gia un 80% di occupazione . Positive sono le prenotazioni negli hotel e negli AAUT soprattutto per il periodo di Capodanno, con una permanenza media che si allunga grazie ad un weekend decisamente interessante rispetto agli scorsi. Le prenotazioni tengono bene fino al 6 gennaio».

A Imperia sono attesi i turisti “fedelissimi” provenienti da Lombardia e Piemonte, che vedono nel capoluogo una località ideale dove fuggire trascorrere l’ultimo periodo dell’anno e l’Epifania. Ma a Imperia sono attesi anche gli stranieri in particolare i turisti francesi che da anni hanno riscoperto il fascino della Riviera dei Fiori, attratti da prezzi più competitivi rispetto alla Costa Azzurra, ma soprattutto da una qualità della vita e una proposta gastronomica che non ha eguali. Il successo di questo “Natale da record” non è frutto del caso, ma di una strategia che punta forte anche sulla cultura. E’ possibile visitare con orario continuato il 26-27-28 dicembre, il 2-3-4-5-6 gennaio e dalle 10 alle 17 Villa Grock, la storica dimora del “clown dei clown” Adrien Wettach con le sue architetture oniriche e l’interessante allestimento museale che da anni attira un pubblico trasversale, dalle famiglie ai cultori dell’arte, ma anche il Museo Navale e Planetario nella zona di Borgo Marina (aperto il 26 dicembre e il 2 gennaio dalle 10 alle 18 e il 6 gennaio dalle 10 alle 17) che rappresentano un’offerta unica nel panorama ligure. Il Planetario, con i suoi spettacoli sulla volta celeste. Anche il Parasio, il cuore di Porto Maurizio sta vivendo una seconda giovinezza, con percorsi guidati che portano i turisti a scoprire le logge di Santa Chiara e i caruggi vista mare. Il fulcro del divertimento sarà la Banchina Aicardi a Oneglia.

«L’Amministrazione Comunale – dice a questo proposito l’assessore Oneglio – ha previsto un evento gratuito che mira a trattenere i giovani in città, evitando i lunghi spostamenti verso le altre località della costa. Il 31 dicembre la musica inizierà presto: dal pop-rock degli Applefield al rock viscerale dei Senza Ali-B (tribute band di Vasco Rossi), fino al countdown di mezzanotte che trasformerà il molo in una discoteca a cielo aperto sotto la direzione di Monica Tondelli».