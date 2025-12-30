Imperia, 30 dicembre 2025 – Seduta d’insediamento questa mattina per il nuovo Consiglio provinciale e per il Presidente Claudio Scajola, dopo le elezioni del 18 dicembre. La riunione si è aperta con la convalida degli eletti, la surroga della consigliera Marzia Baldassarre con Sara Laura e il giuramento di rito del Presidente Claudio Scajola. Quest’ultimo ha poi illustrato sinteticamente l’azione amministrativa del suo precedente mandato (2021-2025). Il nuovo Consiglio provinciale è composto da Alessandro Mager (sindaco di Sanremo), Flavio Di Muro (sindaco di Ventimiglia) Enrico Pira (sindaco di Pieve di Teco), Cristiano Za Garibaldi (sindaco di Diano Marina), Sara Laura (consigliera comunale di San Biagio della Cima), Manuela Sasso (sindaca di Molini di Triora), Ornella Agnese (consigliera comunale di Chiusanico), Gabriele Amarella (consigliere comunale di Ventimiglia), Mario Conio (sindaco di Taggia), Gabriele Cascino (consigliere comunale di Taggia)





