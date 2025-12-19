‘Logistica, innovare per muovere il futuro’ è il titolo del sesto “Quaderno della Fondazione Slala” (96 pagine, LarEditore), in distribuzione in questi giorni, scritto dal giornalista economico Enrico Sozzetti. Il volume racconta di un nord ovest nevralgico, un’area vasta che si sta preparando a nuove sfide, completando infrastrutture, progettando crescita e sviluppo.

ll libro affianca ai report tradizionali anche un’analisi economica di Piemonte e Liguria, oltre a quella dedicata alle infrastrutture, un focus sullo scalo ferroviario di Alessandria, le novità emerse dall’incontro internazionale ‘Un mare di Svizzera’, insieme ai progetti avviati dalla Fondazione nel corso dell’anno.

La logistica, come ricorda Cesare Rossini, presidente della Fondazione Slala, rappresenta “un elemento strategico e imprescindibile per la competitività. Non si limita al semplice trasporto di merci, ma comprende un insieme di attività integrate che garantiscono il flusso efficiente di materiali, informazioni e prodotti lungo l’intera catena del valore”.

La Fondazione Slala ha sviluppato, da anni, una rete di relazioni che tendono a superare le differenze fra i territori puntando a scenari di sviluppo coerenti con un’economia sempre più veloce che deve fare i conti con la troppo spesso imprevedibile variabile geopolitica.

Il Quaderno contiene una serie di approfondimenti sul rapporto Oti sulle infrastrutture, sul Protocollo di intesa per potenziare l’offerta ferroviaria sul comparto ‘blu’ e sui porti di Genova e Savona, oltre agli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest ospitati a Torino e al progetto di riqualificazione urbana e al modello di intermodalità per lo scalo ferroviario di Alessandria.

Il volume è disponibile presso la sede della Fondazione Slala, in via Vochieri 58, e consultabile sul sito https://www.slala.it/ nella sezione ‘Progetti’

Correlati