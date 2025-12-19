Si è svolta giovedì 18 dicembre la Commissione Lavori Pubblici del Comune, presieduta da Pierpaolo Pareti, nella quale è stato illustrato, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi e dell’Assessore Luigi Bonetti, il progetto per la realizzazione del primo lotto di lavori per realizzare la tangenziale di Tortona Variante Ovest – Torre Garofoli che collegherà la strada statale 10 per Alessandria e la statale 211, la strada per Sale. Il progetto è costituito da due lotti funzionali: il primo si riferisce al tratto di collegamento fra strada per Alessandria e strada Cabannoni, la via che affianca il Conforama; il secondo lotto riguarderà invece il completamento della tangenziale fra strada Cabannoni e la statale 211.

Gli interventi previsti dal primo lotto sono i seguenti: rettifica del ramo di uscita ed entrata sulla rotatoria esistente sulla statale 10 in prossimità dell’area logistica di Torre Garofoli; realizzazione di un nuovo tracciato stradale e di un sottopasso ferroviario sotto la linea Torino-Genova che viaggia parallela alla strada per Alessandria; costruzione di una rotatoria in corrispondenza di strada Cabannoni dove sarà realizzato un apposito svincolo. Altri interventi riguarderanno le opere idrauliche per la regimentazione delle acque meteoriche, oltre alle finiture, l’installazione di barriere stradali, la segnaletica orizzontale e verticale, l’illuminazione stradale. Il progetto è finanziato nell’ambito del Progetto Condiviso di Sviluppo per il territorio piemontese, sostanzialmente con somme derivate da risparmi nella realizzazione della nuova linea ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi, ed ammonta a complessivi 7.642.601 euro.

“Si tratta di una delle opere più importanti realizzate dal Comune di Tortona negli ultimi anni – ha dichiarato l’Assessore Bonetti – di certo il più significativo intervento in ambito viabilistico dall’inaugurazione della nuova tangenziale, ormai oltre dieci anni fa. All’inizio del nuovo anno saranno avviate le procedure per la conferenza dei servizi al fine di appaltare i lavori del primo lotto che dovrebbero prendere avvio nel corso del 2026″.

“Per il futuro, oltre al secondo lotto dei lavori – ha precisato il Sindaco Chiodi – che è già in gran parte finanziato, l’Amministrazione sta lavorando anche sulla realizzazione di un’altra strada tangenziale in zona sud che si colleghi alla statale per Genova, risolvendo le principali criticità legate al traffico cittadino, in particolare dei mezzi pesanti”.