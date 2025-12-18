Scade il 23 dicembre la compilazione del questionario del censimento della popolazione.
La compilazione per le famiglie (avvisate con lettere dall’ Istat) è un obbligo e la sanzione per la mancata risposta è di euro 206,00.
Ancora 300 famiglie mancano all’appello.
Per informazioni o per prenotare un appuntamento
Ufficio Censimento
tel. +39 0131 822004
da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Info: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/copia-di-censimento-popolazione-e-abitazioni-invito-alle-famiglie-a-rispondere-al-questionario