Scade il 23 dicembre la compilazione del questionario del censimento della popolazione.

La compilazione per le famiglie (avvisate con lettere dall’ Istat) è un obbligo e la sanzione per la mancata risposta è di euro 206,00.

Ancora 300 famiglie mancano all’appello.

Per informazioni o per prenotare un appuntamento

Ufficio Censimento

tel. +39 0131 822004

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Info: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/copia-di-censimento-popolazione-e-abitazioni-invito-alle-famiglie-a-rispondere-al-questionario