L’ultima Guida Turistica della città di Alessandria risale all’anno 2000 ed era stata realizzata dal Touring Club Italiano. Nel frattempo le cose sono cambiate, la tecnologia ha preso il sopravvento e le guide cartacee sono cadute un po’ in disuso ed é per questo che proporre un libro turistico cartaceo oggi sembra un po’ fuori moda, visto che tutto si ha su internet e sullo smartphone, ma perché fare la fatica di andare a cercare le cose, i siti giusti, quando basta un codice QR per avere tutto sottomano?

Da questa semplice considerazione é nata “Conoscere Alessandria – Guida interattiva illustrata turistica, storica e culturale della città” scritta da Angelo Bottiroli, già autore di 18 libri e disponibile su Amanzon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria e tutti gli stores dove rimarrà per almeno 15 anni,.

Si tratta di un volume di 152 pagine in carta patinata con oltre 200 fotografie e 100 codici QR che rimandano a siti internet e video dove é possibile conoscere più dettagliatamente Alessandria.

Questa é una città da scoprire: per i turisti ma anche per tutti i suoi abitanti che non sanno coglierne gli aspetti positivi e la bellezza recondita di un capoluogo di provincia che forse non avrà il fascino di tante altre località italiane, ma è ricco di storia, monumenti, chiese e musei. Piazza Garibaldi è una delle piazze porticate più grandi d’Italia, il campanile del Duomo è terzo più alto del Paese e il centro storico è ricco di palazzi d’epoca, ma tutto va ricercato perché le bellezze di Alessandria sono sparse qua e là e alcune delle quali sconosciute persino ai suoi abitanti. Questo libro interattivo dotato di tanti codici QR che rimandano a video ed approfondimenti, ha lo scopo di dare il giusto valore ad una città bella che merita di essere visitata.