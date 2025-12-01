Il 21 e 22 novembre scorsi il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore al Turismo Fabio Morreale hanno partecipato ai Twinning Days a Pietrasanta, in Toscana: le due municipalità si erano “incontrate” durante un precedente soggiorno, qualche mese fa, a Zdunska Wola, in Polonia, città che da tempo ha stretto patti di amicizia con entrambi i Comuni italiani. I Twinning Days sono stati l’occasione per intrecciare nuovi legami con il Comune ospite e con le altre città gemellate invitate, offrendo anche l’opportunità di aderire a progettualità di scambio culturale, ma non solo, nell’ambito della cooperazione europea. Erano presenti, oltre ai padroni di casa, Tortona e Zdunska Wola, anche i Comuni di Lerici (SP), di Eucassines (Belgio), Grenzach-Wyhlen (Germania), Palafrugell (Catalonia-Spagna), Villeparisis e Mougins (Francia). Fra i progetti discussi “Sound Bridges” l’idea cioè di un evento con musicisti provenienti dalle diverse municipalità interessate che permetta uno scambio di idee, culture, tradizioni attraverso il linguaggio universale della musica.

