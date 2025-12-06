Domenica 7 dicembre alle17, durante il concerto del Perosi festival, alla presenza del Cardinale Angelo Bagnasco, verrà inaugurato il Presepio Artistico dell’Associazione Presepio Artistico Parè di Conegliano, un’opera unica per dimensioni, cura e qualità.

Un’opera d’arte che unisce spiritualità, tradizione e maestria artigiana, donata alla città per accompagnare il tempo del Natale e che ha girato l’Italia ed è stato esposto anche in Vaticano.

Il concerto è a ingresso libero, con o senza prenotazione. Per agevolare l’accoglienza del pubblico è possibile riservare i biglietti gratuitamente sul sito www.lorenzoperosi.net