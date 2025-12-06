Domenica 7 dicembre il Moto Club Marengo, insieme al Moto Club Città della Paglia, porterà un corteo di motociclisti vestiti da Babbo Natale nelle vie di Tortona per donare sorrisi e un contributo benefico ai bambini del Piccolo Cottolengo Don Orione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Tortona e supportata dalla Polizia Locale, unirà la passione per la moto a un gesto concreto di solidarietà, con consegna di doni e calze natalizie ai piccoli ospiti della struttura.

Il ricavato della giornata sarà destinato interamente al Cottolengo e verrà consegnato pubblicamente al termine dell’evento.

Non un semplice corteo, ma un modo per ricordare che la strada può unire le persone e trasformare la passione in aiuto reale.

