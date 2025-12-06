Il Comune di Tortona con il supporto della scuola di danza Danzarte ASD presentano, domenica 7 dicembre a partire dalle ore 17, la performance itinerante “Il Sogno delle Grazie”, un evento speciale che inaugura un nuovo allestimento dedicato all’artista tortonese Cesare Saccaggi, arricchito da prestiti e contributi provenienti da importanti collezionisti privati del territorio.

La performance, della durata di circa 30 minuti, accompagnerà il pubblico in un percorso immersivo attraverso le sale della Pinacoteca, intrecciando movimento, arte e suggestioni simboliste.

La coreografia è firmata da Anastasia Sacalianu, che trae ispirazione dalle atmosfere oniriche e dalla poetica delle opere di Saccaggi, restituendole attraverso un linguaggio corporeo evocativo e contemporaneo.

Interpreti: Giulia Mauri, Alessandra Milea, Greta Poggi, Mariuca Romaniuc, Alice Ventura, Giorgia Ventura.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio culturale tortonese e offre al pubblico un’occasione unica per scoprire o riscoprire Saccaggi attraverso una modalità innovativa, dove arte visiva e performativa dialogano in tempo reale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info: 0131864441.

Correlati