Domenica 21 dicembre alle ore 17:15 avrà luogo nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, Santuario dell’Addolorata il primo concerto della rassegna Parole, Suoni, Colori di Artemusica in collaborazione con Spazioidea e gli Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico G.Galilei, patrocinato da Provincia e Comune di Alessandria.

Ad esibirsi sarà il duo formato da Matteo Bargioni al violino ed Ivana Zincone al pianoforte che proporranno un variegato programma di musica classica eseguendo brani di J.S.Bach, T.Vitali, L.van Beethoven, N, Paganini ed altri suggestivi che ci preparano al periodo più significativo dell’anno, il Natale.

Entrambi i musicisti, diplomati al Conservatorio Vivaldi, svolgono un’intensa attività artistica sia in duo che in varie formazioni musicali e sono apprezzati per la loro versatilità: il loro repertorio spazia infatti dalla musica classica alla musica da film senza dimenticare anche la musica tradizionale.