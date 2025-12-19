L’amministrazione comunale comunica che per agevolare l’ingresso in Centro Città dai parcheggi gratuiti della zona Orti, da lunedì 22 a mercoledì 31 dicembre 2025 sarà attivo un servizio di navetta gratuita con partenza dalla rotonda di Viale Milite Ignoto – Piazza Divina Provvidenza e arrivo in Piazza Garibaldi, attraversando il centro cittadino.
La navetta sarà a disposizione della cittadinanza tutti i giorni ad esclusione dei festivi, con una frequenza di passaggio di 15 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.