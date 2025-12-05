SABATO 6 DICEMBRE

Tortona: fino all’ 8 dicembre presso la sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, mostra “Subderma” con l’esposizione delle opere di Claudio Magrassi che resterà aperta da martedì a domenica ore 16-19.

Tortona: fino al 12 gennaio al centro Mater Dei di Tortona c’él’apertura del tradizionale Presepio Artistico, un appuntamento molto atteso nel periodo natalizio, che ogni anno richiama numerosi visitatori per la cura delle scenografie e l’atmosfera suggestiva. Il presepio sarà aperto tutti i giorni dal 29 novembre 2025 al 12 gennaio 2026, con i seguenti orari: 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Il presepe, realizzato con grande attenzione ai dettagli, offre un percorso immersivo che valorizza la tradizione e permette a grandi e piccoli di vivere l’incanto del Natale. Per ulteriori informazioni e per i gruppi è possibile contattare il numero 0131.8183 o scrivere all’indirizzo e-mail materdei.amministrazione@sanmarziano.com.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

DOMENICA 7 DICEMBRE

Tortona: a partire dalle ore 17.00 in piazza Arzano la performance itinerante “Il Sogno delle Grazie”, un evento speciale che inaugura un nuovo allestimento dedicato all’artista tortonese Cesare Saccaggi, arricchito da prestiti e contributi provenienti da importanti collezionisti privati del territorio.

Tortona: STAR BEAT – Christmas timedalle 17:00 alle 20:00 in Via Emilia angolo Via Carducci. Animazione musicale e dj set

Tortona: dalle 15 alle 19 apre Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo Barabino nell’omonima via di Tortona dove sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di del pittore, uno degli esempi di Divisionismo nel Tortonese. Nello studio sono presenti anche diversi quadri originali del pittore.

Tortona: alle 17 presso il Duomo di Tortona “Il Natale del Redentore” oratorio di Lorenzo Perosi. Protagonisti l’Accademia Corale di Lecco, diretta dal M° Antonio Scaioli, e dell’Orchestra Sinfonica “C. Coccia”, diretta dal M° Alessandro Ferrari. Ingresso gratuito

