Non pagano. Gli automobilisti tortonesi sono indisciplinati, beccano multe ma non pagano subito e costringono il comune di Tortona a ricorrere alla riscossione coatta attraverso l’inscrizione a ruolo e la cartella esattoriale.

Tra le delibere di fine anno, infatti spicca quella sull’accertamento delle sanzioni al Codice della strada nel periodo compreso fra gennaio e novembre 2025 e i risultati sono sconcertanti.

Il Comune di Tortona, infatti ha accertato che che il totale complessivo di € 1.165.834,86 relativo a violazioni al Codice della Strada per il periodo

Gennaio/Novembre 2025 è così suddiviso:

€ 979.490,05 a carico di persone fisiche di cui già accertati e riscossi € 447.372,44; pari al 45,46% del totale

€ 186.344,81 a carico di persone giuridiche di cui già accertati e riscossi € 68.830,69; pari al 37,5%.