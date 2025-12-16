Cassano Spinola – Un importante momento formativo si è tenuto presso le locali scuole, con la partecipazione di 80 alunni e dei loro docenti, alla presenza del Sindaco del paese.

L’incontro, incentrato sulla “Cultura della Legalità”, ha visto i Carabinieri guidare la discussione su temi fondamentali per la crescita civile dei giovani. Tra gli argomenti trattati in modo approfondito: il contrasto al bullismo, l’uso sicuro e responsabile dei social network, le regole di comportamento e i valori del vivere civile, enfatizzando il rispetto del prossimo e l’osservanza delle norme.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di incontri che i Carabinieri della Provincia di Alessandria svolgono regolarmente in tutte le scuole del territorio, come costante e prezioso contributo alla formazione delle future generazioni.

Il progetto “Cultura della Legalità” dei Carabinieri a scuola è un’iniziativa nazionale congiunta tra il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e l’Arma, che mira a educare i giovani sui valori della legalità, il rispetto delle regole e i principi costituzionali, attraverso incontri interattivi nelle scuole di ogni ordine e grado su temi come bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, dipendenze e tutela dei beni culturali, formando cittadini consapevoli e responsabili.