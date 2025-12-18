Sabato 20 dicembre, alle ore 21.00, il Salone Maria Regina di Ca’ del Sole si trasformerà in un luogo di pura emozione con il Concerto di Natale del New Sunrise Gospel Choir, organizzato dal Comune di Serravalle Scrivia. Se c’è una musica capace più di ogni altra di raccontare il Natale, è il gospel: intensa, luminosa, travolgente. Un concerto da non perdere che va oltre la musica e diventa un’esperienza collettiva fatta di voci e sentimento.

A pochi giorni dal Natale, la potenza del gospel saprà creare un’atmosfera calda e coinvolgente, fatta di gioia, energia e condivisione. Un momento speciale da vivere insieme, lasciandosi trasportare dal ritmo, dalle armonie e dallo spirito autentico delle feste.

Immagina un’esplosione di voci, colori ed emozioni: oltre 25 coristi provenienti da Milano e dintorni, uniti da una passione contagiosa per una musica che accende l’anima e fa vibrare ogni spazio. Il New Sunrise Gospel Choir porta sul palco uno spettacolo intenso e pieno di luce, capace di emozionare e sorprendere.

Il loro repertorio spazia dal gospel tradizionale a quello contemporaneo, intrecciandosi con sonorità Soul, R&B, Funk, Pop e Rock. Ritmi coinvolgenti, groove irresistibile e armonie potenti rendono ogni esibizione un viaggio emozionale, da vivere fino all’ultima nota.

Non sono solo un coro. Sono un’onda di energia che trasforma ogni evento in un momento da ricordare.

Vuoi emozionarti, ballare, lasciarti ispirare? Vieni a scoprirli. La musica non ha stagioni. Ha solo voglia di essere vissuta.