Domenica 14 dicembre, il Coro della Val Curone, apre la stagione natalizia, con un concerto di Natale a Casalnoceto presso il Teatro Soms alle ore 16,30. Variegato il repertorio che, accanto a brani sacri e tipicamente natalizi, prevede canti tradizionali spagnoli e francesi, pezzi sempre attuali di De Andrè e Bertoli ed iconiche canzoni dei Beatles, Bob Dylan, Radiohead. La direzione come sempre è del Maestro Giorgio Ubaldi, insegnante di coro a Milano e Piacenza, con gli accompagnamenti musicali di Beppe Amato alla chitarra, Silvano Arecco alle percussioni, Francesco Degli Antoni alla tastiera.

Lorenza Cavanna