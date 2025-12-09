La città di Diano Marina si prepara ad accogliere un importante appuntamento con l’arte contemporanea. Da sabato 13 dicembre 2025 a domenica 11 gennaio 2026, la Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco ospiterà la mostra personale di Andrea Chiesi intitolata “Dharmata”. L’esposizione, organizzata dalla Civiero Art Gallery in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e la galleria Guidi&Schoen di Genova, presenta una ventina di inchiostri su carta che esplorano la più recente ricerca dell’artista.

Il titolo, tratto dal termine sanscrito dharmatā – che significa “natura essenziale dei fenomeni” – introduce il visitatore in un percorso visivo e meditativo. Attraverso la sua consueta precisione tecnica, Chiesi indaga l’essenza silenziosa degli spazi e delle strutture che permeano la nostra quotidianità. Le opere raffigurano capannoni industriali abbandonati, corridoi vuoti e impalcature metalliche, luoghi marginali che, nel tratto netto e quasi chirurgico dell’artista, vengono trasfigurati in veri e propri paesaggi interiori.

Andrea Chiesi – vincitore dei premi Gotham Prize, Istituto Italiano di Cultura New York (2012), Premio Terna (2008), V Premio Cairo Editore (2004) e XXXVIII Premio Suzzara (1998) – ha collaborato con le Accademie di Belle Arti di Ravenna, Macerata, Bologna, Perugia e Catanzaro.

L’uso sapiente della luce scolpisce l’architettura, mentre la scelta del monocromo o di gamme ridotte di colore amplifica la tensione contemplativa. I suoi spazi, pur rigorosi e silenziosi, non parlano di abbandono, bensì di presenza, e non di rovina, ma di possibilità. L’inchiostro diventa così uno strumento di contemplazione, guidando l’occhio a una visione più lenta ed essenziale del mondo. L’artista, nato a Modena e titolare di cattedra di disegno e pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, sarà presente all’inaugurazione, fissata per sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:00 presso la Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco, in Corso Garibaldi, 60 a Diano Marina. La mostra sarà visitabile fino a domenica 11 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00. Domenica e festivi su appuntamento.

“La cultura è un pilastro fondamentale per la crescita e l’identità della nostra città” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “L’esposizione di Andrea Chiesi arricchisce il nostro calendario invernale con un’offerta di grande valore, valorizzando al contempo la splendida cornice della Sala Falchi. Diano Marina è lieta di accogliere l’artista e di promuovere un dialogo costante con l’arte contemporanea.”

“Siamo onorati di ospitare a Palazzo del Parco Andrea Chiesi, la cui opera invita a una profonda riflessione sul rapporto tra l’uomo, lo spazio e il tempo” ha aggiunto l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico. “La mostra ‘Dharmata’ non è solo un evento espositivo, ma un’occasione per la nostra comunità e per i visitatori di confrontarsi con un linguaggio artistico maturo e suggestivo”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.civieroartgallery.com o contattare il numero +39 371 3712776.

