Nelle scorse settimane il gruppo “Tortona va in bici” ha lanciato l’iniziativa civica “I want to ride my bicycle”.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è quello di realizzare un percorso di progettazione partecipata di una rete ciclabile urbana a Tortona che sia sicura e adatta a tutte e tutti, non solo ai ciclisti più esperti.

In questa prima fase è stato diffuso un breve sondaggio per raccogliere le abitudini ciclistiche dei tortonesi e misurare l’interesse verso l’iniziativa. Il questionario, compilabile al link: https://forms.gle/2c1HZEF6XyRPGYhQ6, rappresenta un passaggio fondamentale per avviare un processo collettivo di ideazione del futuro percorso ciclabile.

La progettazione partecipata prevede infatti il coinvolgimento diretto di cittadini e potenziali utenti finali attraverso laboratori, mostre, eventi e momenti di confronto: il sondaggio costituisce il primo passo di questo percorso.

“Cosa ne pensi dell’iniziativa I WANT TO RIDE MY BICYCLE? Che tu sia un amico o uno scettico della bicicletta, dicci la tua! Compila il nostro sondaggio esplorativo: è anonimo e richiede meno di un minuto.” si legge sulla pagina Instagram @tortonavainbici.Chi desidera mettersi in contatto con la community “Tortona Va in Bici” può scrivere all’indirizzo: tortonavainbici@gmail.com.