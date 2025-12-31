Alessandria – Nell’ambito dalle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri hanno intensificato le attività di controllo su tutto il territorio della Provincia, grazie all’impegno dei cinque Comandi Compagnia (Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona) e dei cinquantasei Comandi Stazione dipendenti.

La proiezione esterna ha interessato tutti i Comandi e gli uffici, con l’impiego di pattuglie lungo le strade e nei centri cittadini, così come nelle periferie e nelle aree rurali. Locali pubblici, stazioni ferroviarie e principali arterie stradali sono stati oggetto, e lo saranno per tutto il periodo festivo, di controlli volti a garantire sicurezza e prevenzione.

Particolare impegno sarà profuso per la notte di San Silvestro, durante la quale i Carabinieri proietteranno venti pattuglie sul territorio, affinché all’attività preventiva possa essere affiancato e garantito il Pronto Intervento in caso di necessità.

Nelle ultime settimane di dicembre, dall’inizio delle festività, su tutto il territorio della Provincia, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 8 persone per furti in supermercati, abitazioni, attività commerciali e parcheggi, oltre ad averne denunciate 33 per furti in esercizi commerciali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rissa, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e incendio doloso. Segnalati anche 11 conducenti per guida sotto l’influenza dell’alcool, 2 per guida senza patente e numerosi per altre violazioni. Sono state 1236 le persone controllate alla guida e a bordo di 704 veicoli.

Con l’impegno di continuare a vigilare sulla sicurezza di queste festività, il Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria augura a tutti un Sereno 2026.