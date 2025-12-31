L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera a un nuovo, importante tassello per la riqualificazione urbana della città. Con una spesa complessiva di 145.000 euro, è stato approvato il progetto per le opere complementari alla Ciclovia Tirrenica in via Angiolo Silvio Novaro, dall’incrocio con via Agnese all’incrocio con via Villebone.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione della Ciclovia Tirrenica, che sta trasformando la vecchia tratta ferroviaria. In particolare, in via Angiolo Silvio Novaro, i lavori si concentreranno sulla creazione di un nuovo marciapiede sul lato monte della strada e sulla manutenzione dell’asfalto, migliorando così la sicurezza e la fruibilità dell’area per pedoni e ciclisti. Il progetto, predisposto dal Settore V del Comune, è stato approvato in coerenza con gli obiettivi di programmazione per il triennio 2025-2027. Il quadro economico dettagliato prevede una spesa di 115.278,81 euro per i lavori veri e propri e 7.564,64 euro per i costi della sicurezza, per un totale di 122.843,45 euro, a cui si aggiungono impose e copertura imprevisti per un totale di 145.000 euro. La copertura finanziaria dell’intera opera sarà garantita da fondi propri del Comune.